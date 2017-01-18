«Точка» Лунёва. Конкурент Лодыгина выручает в игре с венграми

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Луческу нравится Цаллагов «Зенит» на первом сборе в Дубае играет не меньше, чем тренируется. Сегодняшний спарринг с «Видеотоном», который на данный момент лидирует в чемпионате Венгрии, стал для сине-бело-голубых уже четвёртым. Результаты товарищеских матчей, пусть они особо и не важны, должно быть, приятно удивляли Мирчу Луческу. Сперва «Зенит» сыграл вничью 0:0 с «Айнтрахтом», несмотря на то что четвёртая команда Бундеслиги уже в грядущие выходные возобновит выступление в чемпионате Германии, а значит, была значительно лучше готова физически. После этого петербуржцы одержали две крупные победы — над китайским «Чанчунь Ятай» (5:2) и «Сухаром» из Омана (14:1).
Если во встрече с «Айнтрахтом» дебютировали три новичка — Эрнани, Йоан Молло и Сергей Зуйков, то против китайцев впервые в футболке «Зенита» сыграли Андрей Лунёв и Ибрагим Цаллагов. Голкипер пропустил два гола, но ни в одном из них вины Лунёва не было. Вряд ли в тех эпизодах он имел какие-то шансы спасти команду. Цаллагов появился на поле после перерыва, и в течение этих 45 минут сине-бело-голубые превратили 0:2 в 5:2. Универсал из «Крыльев Советов» сыграл на двух позициях — сперва опорного полузащитника, а затем крайнего защитника. Понравилось, как спокойно и уверенно действовал уроженец Владикавказа, насколько грамотно он распоряжался мячом. В результате новичок заслужил похвалу от Луческу. «Мне понравился Цаллагов. Это игрок, который может нам помочь», — сказал румынский тренер. В спарринге с оманцами Ибрагим забил свой первый гол за «Зенит» мощным ударом из-за штрафной.
Ещё один радостный для Луческу факт сборов — возвращение Мигеля Данни. С «Чанчунь Ятай» португалец сыграл полтайма и стал автором голевой передачи на Юрия Жиркова, после чего Доменико Кришито сделал широкий жест, передав Данни капитанскую повязку. В следующем матче португалец отбегал уже целый тайм, забил гол. «Молодым футболистам есть чему поучиться у Данни. Уверен, для нас он будет очень важным игроком. Главное, чтобы Мигел был здоров и быстрее привёл себя в порядок», — прокомментировал перспективы полузащитника Луческу.
На лидера чемпионата Венгрии — без новичков Против «Видеотона» Луческу с первых минут не выпустил ни Данни, ни новичков. Естественно, в спаррингах на сборах стартовый состав, как правило, простая условность, но какая-то логика у румынского тренера наверняка была. Основа почти соответствовала привычной, разве что без Игоря Смольникова, Доменико Кришито да проданного в Китай Акселя Витселя. В составе венгров нашлись хорошо знакомые нам игроки — экс-нападающий «Зенита» Данко Лазович и бывший форвард «Терека» Марко Щепович. Перед выходом на газон зенитовские старожилы обнимались с Лазовичем, а Жозе Маурисио тепло поприветствовал бывшего партнёра по грозненской команде. По иронии судьбы, Щепович едва не нанёс травму Маурисио, опасно сыграв высоко поднятой ногой. Бразильцу повезло, а Щепович, конечно, сразу извинился.
Первый тайм получился равным, при этом соперники обменялись быстрыми голами. 33-летний Лазович не утруждал себя лишними рывками, но в очередной раз напомнил, насколько он техничный и умный игрок. Серб выдал пару-тройку острых передач, и именно после его тонкого паса завязалась атака, которая завершилась голом «Видеотона». Правда, за венгров сыграл рикошет. Мяч поменял направление движения, а Юрий Лодыгин оказался к этому не готов.
Разозлённый Луческу что-то недовольно прокричал, да и вообще на протяжении всех 90 минут (а если быть точным, местный судья дал финальный свисток за три секунды до их истечения) тренер активно управлял игроками, призывал как можно быстрее развивать наступление. Гол «Зенита» состоялся в результате красивой атаки в несколько передач с участием Александра Анюкова, Виктора Жулиано и нанесшего точный удар Александра Кокорина. «Браво, Саша!» — теперь уже Луческу нашёл слова одобрения. Румын точно похвалит команду и ещё за некоторые моменты, когда у «Зенита» проходили хорошие, наигранные многоходовые комбинации. Шансы забить имели тот же Кокорин, Олег Шатов. Иногда зенитовцы исполняли классные длинные переводы мяча, своевременные диагонали с целью как можно быстрее организовать атаку и найти свободные зоны в обороне венгров.
В перерыве Луческу сделал всего три замены, а не полностью поменял состав, как было в спаррингах с «Айнтрахтом» и «Чанчунь Ятай». На поле появился Лунёв, заменивший Лодыгина. На исходе часа встречи в игру вступили Эрнани и Йоан Молло, а в середине второго тайма тренер «Зенита» совершил ещё ряд перестановок, выпустив, в частности, Зуйкова с Данни. Наибольшую нагрузку получил Хави Гарсия, при этом испанец стал единственным в составе сине-бело-голубых, кто заработал «горчичник». Хави Гарсия завёлся после жёсткого отбора в исполнении противника.
Замены освежили игру «Зенита», так что концовка прошла с преимуществом петербуржцев. Подпортил картину только эпизод с пенальти. Эрнани не удалось нормально выбить мяч из-под ног венгра, а Хави Гарсия с фолом прервал возможный опасный проход игрока «Видеотона». Судья тут же указал на «точку». На результате этот эпизод всё-таки не сказался, зато рейтинг Лунёва в глазах тренера повысил. Андрей, как показалось, специально оставил чуть больше пространства справа от себя, куда и пробил экс-хавбек «Челси» Фелипе Оливейра. Лунёв в эффектном прыжке сделал ценный сейв.
У новичков «Зенита» на сей раз было мало времени, чтобы по-настоящему показать себя. Успел сверкнуть только голкипер. В концовке свой мощный удар продемонстрировал Эрнани, взявшийся исполнять штрафной. Удар бразильца под перекладину с большим трудом отбил вратарь «Видеотона». Завтра петербуржцы проведут первый из двух спаррингов с ташкентским «Локомотивом», возможно, эта игра подарит Луческу больше важной информации о тех, кого «Зенит» взял зимой.