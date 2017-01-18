«Точка» Лунёва. Конкурент Лодыгина выручает в игре с венграми

Луческу нравится Цаллагов

«Зенит» на первом сборе в Дубае играет не меньше, чем тренируется. Сегодняшний спарринг с «Видеотоном», который на данный момент лидирует в чемпионате Венгрии, стал для сине-бело-голубых уже четвёртым. Результаты товарищеских матчей, пусть они особо и не важны, должно быть, приятно удивляли Мирчу Луческу. Сперва «Зенит» сыграл вничью 0:0 с «Айнтрахтом», несмотря на то что четвёртая команда Бундеслиги уже в грядущие выходные возобновит выступление в чемпионате Германии, а значит, была значительно лучше готова физически. После этого петербуржцы одержали две крупные победы — над китайским «Чанчунь Ятай» (5:2) и «Сухаром» из Омана (14:1).



Если во встрече с «Айнтрахтом» дебютировали три новичка — Эрнани, Йоан Молло и Сергей Зуйков, то против китайцев впервые в футболке «Зенита» сыграли Андрей Лунёв и Ибрагим Цаллагов. Голкипер пропустил два гола, но ни в одном из них вины Лунёва не было. Вряд ли в тех эпизодах он имел какие-то шансы спасти команду. Цаллагов появился на поле после перерыва, и в течение этих 45 минут сине-бело-голубые превратили 0:2 в 5:2. Универсал из «Крыльев Советов» сыграл на двух позициях — сперва опорного полузащитника, а затем крайнего защитника. Понравилось, как спокойно и уверенно действовал уроженец Владикавказа, насколько грамотно он распоряжался мячом. В результате новичок заслужил похвалу от Луческу. «Мне понравился Цаллагов. Это игрок, который может нам помочь», — сказал румынский тренер. В спарринге с оманцами Ибрагим забил свой первый гол за «Зенит» мощным ударом из-за штрафной.



Ещё один радостный для Луческу факт сборов — возвращение Мигеля Данни. С «Чанчунь Ятай» португалец сыграл полтайма и стал автором голевой передачи на Юрия Жиркова, после чего Доменико Кришито сделал широкий жест, передав Данни капитанскую повязку. В следующем матче португалец отбегал уже целый тайм, забил гол. «Молодым футболистам есть чему поучиться у Данни. Уверен, для нас он будет очень важным игроком. Главное, чтобы Мигел был здоров и быстрее привёл себя в порядок», — прокомментировал перспективы полузащитника Луческу.

На лидера чемпионата Венгрии — без новичков

Против «Видеотона» Луческу с первых минут не выпустил ни Данни, ни новичков. Естественно, в спаррингах на сборах стартовый состав, как правило, простая условность, но какая-то логика у румынского тренера наверняка была. Основа почти соответствовала привычной, разве что без Игоря Смольникова, Доменико Кришито да проданного в Китай Акселя Витселя. В составе венгров нашлись хорошо знакомые нам игроки — экс-нападающий «Зенита» Данко Лазович и бывший форвард «Терека» Марко Щепович. Перед выходом на газон зенитовские старожилы обнимались с Лазовичем, а Жозе Маурисио тепло поприветствовал бывшего партнёра по грозненской команде. По иронии судьбы, Щепович едва не нанёс травму Маурисио, опасно сыграв высоко поднятой ногой. Бразильцу повезло, а Щепович, конечно, сразу извинился.