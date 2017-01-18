ФК «Уфа» рассматривает вариант стажировки Семака в «Манчестер Сити» летом
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак по окончании чемпионата России по футболу может поехать на стажировку в «Манчестер Сити», заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор команды из Башкортостана Шамиль Газизов.
«Уфа» и «Манчестер Сити» 4 июля заключили соглашение о сотрудничестве. Также летом в английский клуб перешел хавбек уфимской команды Александр Зинченко. Ранее Газизов сообщал «Р-Спорт», что зимой стажировку в «Манчестер Сити» мог пройти
«У нас с “Ман Сити” действует соглашение, в котором предусмотрена стажировка тренера, но раньше лета, до окончания чемпионата России, такая стажировка Семака не получится. В общем, мы рассматриваем вариант того, что Семак летом пройдет стажировку в английском клубе. Соглашение с “Манчестер Сити” это подразумевает», — сказал Газизов по телефону.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter