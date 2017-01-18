Мирча Луческу: Конечно, желаю успехов Луизу Адриану в РФПЛ

— В «Спартак» приехал Луиз Адриану, который назвал вас своим отцом в футболе и сказал, что хочет с вами встретиться. Как бы вы прокомментировали этот переход?

— Это футболист, который попал в «Шахтер» в 18−19 лет, рос вместе с командой. Там всегда были хорошие нападающие, и он выиграл конкуренцию у всех этих игроков — и Морено, и Гладкого и Селезнева. Стал первым номером, прогрессировал хорошо. Для «Шахтера» его уход стал потерей. В Италии у него не получилось, скорее всего, не адаптировался к серии А. Конечно, это другой чемпионат и игра «Шахтера» была комбинационного плана, а он выступал наконечником завершающих атак. В Италии по-другому, часто играют на контратаках, и он должен был решать моменты скорее индивидуально, чем в ходе командной игры. Я, конечно, желаю ему успехов в чемпионате и персонально, но не против нас.