Мирча Луческу: Конечно, желаю успехов Луизу Адриану в РФПЛ
Главный тренер «Зенит» Мирча Луческу пожелал успеха новичку «Спартака» Луизу Адриану, которого он тренировал в «Шахтере».
— В «Спартак» приехал Луиз Адриану, который назвал вас своим отцом в футболе и сказал, что хочет с вами встретиться. Как бы вы прокомментировали этот переход?
— Это футболист, который попал в «Шахтер» в 18−19 лет, рос вместе с командой. Там всегда были хорошие нападающие, и он выиграл конкуренцию у всех этих игроков — и Морено, и Гладкого и Селезнева. Стал первым номером, прогрессировал хорошо. Для «Шахтера» его уход стал потерей. В Италии у него не получилось, скорее всего, не адаптировался к серии А. Конечно, это другой чемпионат и игра «Шахтера» была комбинационного плана, а он выступал наконечником завершающих атак. В Италии
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