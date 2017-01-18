«Анжи» прекратил сотрудничество с Маевским и Эбесилио по обоюдному согласию

В конце декабря «Анжи» объявил о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера. Новым владельцем клуба стал бизнесмен Осман Кадиев. Ранее было расторгнуто трудовое соглашение с защитником Али Гаджибековым.

«Контракты с Маевским и Эбесилио расторгнуты по обоюдному согласию», — сказал Даганов по телефону.

Белорус Маевский и голландец Эбесилио выступали за «Анжи» с 2015 года.