«Анжи» прекратил сотрудничество с Маевским и Эбесилио по обоюдному согласию
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. «Анжи» завершил сотрудничество с полузащитниками Иваном Маевским и Лоренцо Эбесилио по обоюдному согласию сторон, сообщил агентству «Р-Спорт» руководитель пресс-службы махачкалинского футбольного клуба Айдемир Даганов.
В конце декабря «Анжи» объявил о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов
«Контракты с Маевским и Эбесилио расторгнуты по обоюдному согласию», — сказал Даганов по телефону.
Белорус Маевский и голландец Эбесилио выступали за «Анжи» с 2015 года.
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