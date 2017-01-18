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18 января 2017, 17:49 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Анжи» прекратил сотрудничество с Маевским и Эбесилио по обоюдному согласию

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. «Анжи» завершил сотрудничество с полузащитниками Иваном Маевским и Лоренцо Эбесилио по обоюдному согласию сторон, сообщил агентству «Р-Спорт» руководитель пресс-службы махачкалинского футбольного клуба Айдемир Даганов.

В конце декабря «Анжи» объявил о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера. Новым владельцем клуба стал бизнесмен Осман Кадиев. Ранее было расторгнуто трудовое соглашение с защитником Али Гаджибековым.

«Контракты с Маевским и Эбесилио расторгнуты по обоюдному согласию», — сказал Даганов по телефону.

Белорус Маевский и голландец Эбесилио выступали за «Анжи» с 2015 года.

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