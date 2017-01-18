«Бани Яс» имеет право выкупить трансфер Хенти у «Локомотива»
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт. Клуб «Бани Яс» из ОАЭ сможет выкупить нигерийского нападающего Эзекиэля Хенти у московского «Локомотива» по условиям арендного соглашения, сообщается на официальном сайте российского футбольного клуба.
Хенти перешел в «Бани Яс» на правах аренды до 30 июня 2017 года. Соглашение включает право последующего выкупа трансфера футболиста.
Хенти присоединился к «Локомотиву» в феврале 2016 года. 23-летний нападающий провел за железнодорожников 19 матчей во всех официальных турнирах, в которых забил 1 гол.
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