«Бани Яс» имеет право выкупить трансфер Хенти у «Локомотива»

Хенти перешел в «Бани Яс» на правах аренды до 30 июня 2017 года. Соглашение включает право последующего выкупа трансфера футболиста.

Хенти присоединился к «Локомотиву» в феврале 2016 года. 23-летний нападающий провел за железнодорожников 19 матчей во всех официальных турнирах, в которых забил 1 гол.