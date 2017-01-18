Семак ввел штрафы в «Уфе» за мат
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак ввел в команде штрафы за мат. Сумма не уточняется. Об этом «Комсомольской правде» рассказал
пресс-атташе уфимского клуба Сергей Тыртышный.
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Видимо, что-то случилось...
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«Вот, например, Азамат Засеев только что выругался. Я думаю, теперь ему штрафа не избежать. На первом же собрании Сергей Богданович заявил, что наша команда матом не ругается. И если он матерное слово услышит — будет штраф», — рассказал Тыртышный.
40-летний специалист возглавил уфимский клуб в конце декабря прошлого года, до этого работал в тренерском штабе «Зенита».
В качестве футболиста Семак выступал за московский ЦСКА, казанский «Рубин» (2008−2010) и
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