Семак ввел штрафы в «Уфе» за мат

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«Вот, например, Азамат Засеев только что выругался. Я думаю, теперь ему штрафа не избежать. На первом же собрании Сергей Богданович заявил, что наша команда матом не ругается. И если он матерное слово услышит — будет штраф», — рассказал Тыртышный.

40-летний специалист возглавил уфимский клуб в конце декабря прошлого года, до этого работал в тренерском штабе «Зенита».