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18 января 2017, 14:53 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

Семак ввел штрафы в «Уфе» за мат

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак ввел в команде штрафы за мат. Сумма не уточняется. Об этом «Комсомольской правде» рассказал пресс-атташе уфимского клуба Сергей Тыртышный.

Главный тренер Уфы Сергей Семак ввел в команде штрафы за мат. Сумма не уточняется. Об этом рассказал пресс-атташе уфимского клуба Сергей Тыртышный. 40-летний специалист возглавил уфимский клуб в конце декабря прошлого года до этого работал в тренерском штабе Зенита. Увеличить
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«Вот, например, Азамат Засеев только что выругался. Я думаю, теперь ему штрафа не избежать. На первом же собрании Сергей Богданович заявил, что наша команда матом не ругается. И если он матерное слово услышит — будет штраф», — рассказал Тыртышный.

40-летний специалист возглавил уфимский клуб в конце декабря прошлого года, до этого работал в тренерском штабе «Зенита».

В качестве футболиста Семак выступал за московский ЦСКА, казанский «Рубин» (2008−2010) и санкт-петербургский «Зенит» (2010−2013), с каждой из команд становился чемпионом России. Также игрок защищал цвета французского ПСЖ (2005−2006). В составе сборной России Семак завоевал бронзовые медали чемпионата Европы-2008.

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