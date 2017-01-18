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18 января 2017, 12:39 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Томь» на сборе в Турции проведет контрольный матч с московским «Динамо»

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт. Футболисты «Томи» на первом учебно-тренировочном сборе в Турции проведут товарищеский матч с московским «Динамо», сообщается на официальном сайте томского клуба.

Турецкий сбор «Томи» пройдет с 23 января по 7 февраля. Первым соперником томичей на сборе станет «Динамо», матч состоится 29 января. Также в Турции «Томь» встретится с хорватским «Сплитом» (31 января) и лидером чемпионата Черногории «Будучностью» (6 февраля).

Еще один соперник томичей по матчу, который состоится 3 февраля, определится позже.

«Томь» после 17 туров с девятью очками замыкает турнирную таблицу чемпионата России.

Томь
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