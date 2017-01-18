Кокорин: Полностью доволен своей карьерой в «Зените»

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Форвард перешел в «Зенит» в январе 2016 года из московского «Динамо»; он провел за команду 40 матчей в различных турнирах, забив 11 мячей. В «Динамо» Кокорин несколько лет выступал вместе с нападающим Федором Смоловым, который был признан лучшим футболистом России 2016 года. 26-летний Смолов, ныне играющий за «Краснодар», в 2016 году забил в общей сложности 31 гол в 42 играх — при этом, когда он выступал за «Динамо» и «Анжи», болельщики подшучивали над ним из-за низкой результативности. В интервью еженедельнику «Футбол» Смолов заявил, что у него состоялся «серьезный разговор с самим с собой», после чего он решил доказать, «в первую очередь, сам себе», что способен на многое.

«Если он (Смолов) так говорит, значит, так оно и есть. Не думаю, что мне нужен подобного рода разговор (с самим собой). Я пришел в “Зенит” и за полгода завоевал сразу несколько медалей (бронзу чемпионата России, Кубок и Суперкубок страны — прим. ТАСС). Я полностью доволен тем, как идут дела, и считаю, что нужно продолжать работать в том же духе и полностью отдаваться своему делу», — сказал Кокорин ТАСС.

О критике Мирчи Луческу

Главным тренером «Зенита» с мая 2016 года является 71-летний румынский специалист Мирча Луческу. Он сменил португальца Андре Виллаш-Боаша, при котором Кокорин пришел в команду. Луческу использует Кокорина в основном правым нападающим, хотя тот раньше редко играл на данной позиции.

«Он много привнес лично для меня и для команды тактических вещей. Мирча работал в больших командах и работал успешно, он часто критикует не только меня, но и других игроков даже за те моменты, на которые другие тренеры не обращают внимания — например, может взять и остановить тренировку или теоретическое занятие для того, чтобы объяснить кому-то, как нужно действовать в той или иной ситуации», — поведал Кокорин.

«Он настоящий максималист и требует выполнения своих указаний даже во время товарищеских матчей, в которых мы выигрываем с крупным счетом. Я понимаю, что это все не просто так, и рад, что он меня критикует. Через эту критику я могу стать сильнее как игрок», — добавил форвард.

О футболке с Пабло Эскобаром

В июле, вскоре после провального выступления сборной России на чемпионате Европы, где она не смогла выйти из группы, Кокорин и его друг, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев оказались в центре скандала из-за участия в вечеринке в Монако. Спустя некоторое время игроки принесли извинения за свое поведение. В январе Кокорин вновь подвергся критике — из-за того, что был замечен в футболке с изображением колумбийского наркобарона и политического деятеля Пабло Эскобара.

На вопрос, как он отреагировал на очередную порцию критики, Кокорин ответил: «Не хочу это обсуждать. Это (критика) смешно».

О «Спартаке» и ЦСКА

«Зенит» завершил первую часть сезона-2016/17 на втором месте в чемпионате России, отставая от лидера, московского «Спартака», на 5 очков. Турнир возобновится в начале марта. «Не думаю, что “Зенит” сильно изменится по сравнению с первой частью сезона; в начале чемпионата мы играли хорошо, забивали много мячей, отличались разные игроки, — сказал Кокорин. — После перерыва для нас важно будет не потерять тот настрой и боевой дух, который у нас был, и прибавить в тех моментах, в которых мы допускали ошибки».

Первое место «Спартака» стало для Кокорина неожиданностью. «Спартак» действительно в какой-то степени удивляет в этом чемпионате. Он смог приобрести то, чего ему не хватало долгие годы: начал выигрывать матчи в концовках, научился дожимать соперника. Раньше такого не было, — сказал Кокорин.

«Нас не нервирует отставание от “Спартака”. Впереди еще много игр, в ходе которых все может кардинально измениться», — отметил нападающий.

В первом круге «Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл «Спартак» со счетом 4:2. Матч запомнился не только обилием голов, но и плохим судейством — особенно на действия арбитра Сергея Иванова жаловалась московская команда. «Не считаю, что судейство в той игре было каким-то предвзятым — судья ошибался в обе стороны», — констатировал Кокорин.

«Даже несмотря на то, что у нас было мало сил, так как накануне мы играли в Лиге Европы, мы полностью переиграли “Спартак”. Я понимаю, что многие эксперты, которые разбирают матчи, болеют за “Спартак”, но считаю, что никакого криминала или чего-то страшного в той игре не произошло», — заявил нападающий.

Чемпионат России сезона-2015/16 выиграл ЦСКА. В текущем чемпионате армейский клуб идет на третьем месте, уступая «Спартаку» восемь очков; при этом в декабре ЦСКА покинул главный тренер Леонид Слуцкий, тренировавший команду семь лет, его место занял Виктор Гончаренко, в первой половине сезона возглавлявший «Уфу». «Естественно, ЦСКА до последнего будет бороться за самые высокие места в чемпионате, даже несмотря на уход Слуцкого — к ним пришел новый тренер, который хорошо показывал себя ранее, — сказал Кокорин. — Да, наверное, работать с командами не лидерами легче, чем находиться под каждодневным давлением, работая в таком клубе, как ЦСКА, но если бы руководство армейцев не было уверено в Гончаренко, оно бы не назначило его на этот ответственный пост».

О Леониде Слуцком

Слуцкий до июня 2016 года был главным тренером сборной России — он покинул ее после неудачи на чемпионате Европы. «Я не думаю, что Слуцкий психологически надломился после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы, — отметил Кокорин. — О том, что Леонид Викторович покинет ЦСКА, я знал заранее. Как тренер он выиграл все трофеи в России, может быть, ему тяжело было найти стимул продолжать работу тут; он долгое время работал с ЦСКА и работал успешно, единственное, что у него не получилось в последние годы — удачно выступить в Лиге чемпионов. Наверное, просто пришло время что-то изменить».

Британская газета Sun распространила информацию, согласно которой Слуцкий может стать скаутом лондонского «Челси». «Учитывая тот факт, что самый главный босс в “Челси” наш человек (бизнесмен Роман Абрамович. — Прим. ТАСС), — это не самый плохой вариант. Я буду только рад, если у него (Слуцкого) все получится», — сказал Кокорин.

О Станиславе Черчесове

Нападающий отметил, что провал на чемпионате Европы больно ударил по его самолюбию. «После провалов на таких больших турнирах очень-очень долго приходишь в себя: не заходишь в интернет, не смотришь телевизор, даже на улицу выходить нет никакого желания», — заявил игрок, в активе которого 44 матча и 12 голов за российскую сборную.

С августа главным тренером сборной России является Станислав Черчесов. Под его руководством команда провела пять матчей, сыграв вничью со сборной Турции (0:0), победив ганцев (1:0) и румын (1:0) и уступив костариканцам (3:4) и катарцам (1:2). Сейчас российская сборная находится на антирекордном для себя 56-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

«Мне есть что ответить тем, кто считает, что на чемпионате мира в России наша команда обязательно выступит плохо, — заявил Кокорин. — Я знаю, что Станислав Черчесов тот человек, который пришел работать в сборную не просто так. Он ставит перед собой и перед командой самые высокие задачи».

«Мы долго работали с Черчесовым в “Динамо”, я знаю, что он слов на ветер не бросает», — добавил форвард.