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18 января 2017, 12:36 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Во Франции сообщили, что € 3 млн за переход Молло в «Зенит» оформлены как бонусы

Из всей суммы перехода полузащитника Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит» € 3 млн оформлены как бонусы, сообщает французское издание L’Equipe.

По этой причине суммой трансфера было указано € 500 тыс., а потому бывший клуб Молло «Сент-Этьен» получит за трансфер € 250 тыс. (половину от сделки).

Ранее стало известно, что «Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА по ситуации с суммой трансфера Молло. «Сент-Этьен» получил информацию, согласно которой сумма трансфера на самом деле составила € 3,2 млн, а потому клуб рассматривает вариант с обращением в ФИФА.

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