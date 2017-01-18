Во Франции сообщили, что € 3 млн за переход Молло в «Зенит» оформлены как бонусы

По этой причине суммой трансфера было указано € 500 тыс., а потому бывший клуб Молло «Сент-Этьен» получит за трансфер € 250 тыс. (половину от сделки).



Ранее стало известно, что «Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА по ситуации с суммой трансфера Молло. «Сент-Этьен» получил информацию, согласно которой сумма трансфера на самом деле составила € 3,2 млн, а потому клуб рассматривает вариант с обращением в ФИФА.