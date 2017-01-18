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18 января 2017, 11:45 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА проявляет интерес к лучшему бомбардиру «Юргордена» Олунге

Лучший снайпер шведского «Юргордена» Майкл Олунга может продолжить карьеру в России.

Как сообщает Expressen, 22-летний футболист входит в сферу интересов ЦСКА, но у «армейцев» есть серьёзные конкуренты.

Заполучить кенийского футболиста хотят некоторые китайские клубы, среди которых «Гуйчжоу Чжичэн». В прошлом сезоне Олунга в 27 матчах чемпионата Швеции забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.

Спортивный директор «Юргордена» Боссе Андерссон подтвердил интерес к футболисту. В шведском клубе Майкла Олунгу оценивают примерно в € 4 млн.

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