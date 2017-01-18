ЦСКА проявляет интерес к лучшему бомбардиру «Юргордена» Олунге

Как сообщает Expressen, 22-летний футболист входит в сферу интересов ЦСКА, но у «армейцев» есть серьёзные конкуренты.



Заполучить кенийского футболиста хотят некоторые китайские клубы, среди которых «Гуйчжоу Чжичэн». В прошлом сезоне Олунга в 27 матчах чемпионата Швеции забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.



Спортивный директор «Юргордена» Боссе Андерссон подтвердил интерес к футболисту. В шведском клубе Майкла Олунгу оценивают примерно в € 4 млн.