Александру Бурчану: Мне почти 32. Хочу доказать, что я еще могу

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Сумеет ли «Арсенал» спастись от вылета? Во многом это будет зависеть от игры опытного румынского новичка туляков. За плечами 31-летнего опорника матч с капитанской повязкой на «Стэмфорд Бридж» и успешное противодействие Месси в составе сборной «Зовите меня Гаттузо».

— «Арсенал» вышел на меня в декабре, — говорит Бурчану. — О российском чемпионате я знал многое. Слышал о «Спартаке» и ЦСКА. О «Зените», где работает Луческу. О «Кубани» с «Динамо», которые тренировал Петреску. Об «Анжи», где был настоящий Эльдорадо. О «Томи» с Бикфалви и о «Ростове» с Препелицэ. Но о Туле до этого, честно говоря, не знал ничего. Когда получил предложение, стал изучать «Википедию».

— И что там прочитали?

— Что город славится большим оружейным заводом. И машиной для приготовления чая. Самовар, верно? И еще там есть мини-копия Кремля.

— Это полноценный Кремль.

— Но он ведь наверняка меньше, чем московский (улыбается).

— В день подписания контракта с «Арсеналом» вы получили письмо от «Стяуа» — своего предыдущего клуба — с предложением остаться. Почему сделали выбор в пользу России?

— Я вел переговоры со «Стяуа» еще до истечения контракта и уже тогда решил, что пора сменить обстановку. Дело тут точно не в деньгах. Честно, я просто немного устал. У меня нет претензий к клубу. Я благодарен ему и болельщикам за все. В первые годы в Бухаресте было вообще прекрасно. Но потом я перешел в «Трабзонспор», а когда вернулся, дела шли уже не так здорово. Отношение ко мне руководства, фанатов было уже не таким как прежде. Да и вообще атмосфера изменилась, народу на трибунах стало заметно меньше.

— Переход в «Арсенал» — это вызов самому себе?

— Мне почти 32 года. Моя главная мотивация — доказать, что я еще могу, и принести максимум пользы новой команде, стать в ней одним из лучших.

— А то, что она в зоне вылета, при принятии решения не смущало?

— А чего бояться? Даже если вылетим, то можем вернуться через год. Шучу-шучу. Все должно получиться. И в следующем сезоне «Арсеналу» будет по силам бороться за место в первой половине таблицы. Я так думаю.

— За сборную Румынии вы провели 26 матчей, но последний был в 2014 году…

— И следующего не будет. Отдаю себе отчет, что выбор теперь будут отдавать молодым.

— Как раз в 2014-м вы играли против Аргентины. Месси провел на поле 90 минут, но счет так и остался 0:0. Неужели справились с лидером «Барсы»?

— Издеваетесь? Не думаю, мне стоит давать оценку его игре. Кто он, и кто я. Кстати, после того матча просил его обменяться футболками. Но Торже (он сейчас в «Тереке») подсуетился раньше. Так что я остался ни с чем.

— Еврокубковый опыт у вас тоже богатый.

— В Лиге Европы играл за «Тимишоару», «Стяуа» и «Трабзонспор». За «Стяуа» — еще и в Лиге чемпионов.

— Против «Челси», верно?

— Причем в обоих турнирах. Весной 2013-го в плей-офф Лиги Европы мы выиграли дома 1:0, на «Стэмфорд Бридж» было 1:1 к перерыву. Но в итоге все равно вылетели. А той же осенью пересеклись с лондонцами в группе Лиги чемпионов. Там все было совсем плохо. «Сгорели» в Бухаресте 0:4.

— Вы тогда были капитаном «Стяуа». По натуре лидер?

— Никогда к этому не стремился. Просто позиция на поле у меня важная — классический опорник. Да и в раздевалке был не последним человеком, партнеры мне доверяли. Но в Туле с лидерством будет сложнее. Все-таки языка я не знаю.

— Вы славитесь жесткой манерой игры и частенько получаете карточки. Причем не только желтые…

— Не стал бы преувеличивать. Раньше да: мне порой «сносило крышу». Играл мускулами и сердцем, но без головы. Однако со временем стал на поле умнее.

— Значит, прозвище Гаттузо вам уже не подходит?

— Так меня называли в молодые годы. Но если болельщикам нравится, пусть зовут. В любом случае до итальянца мне далековато.

— Семью в Тулу перевезете?

— Нет. И пока это для меня больной вопрос. Буду думать, как нам почаще видеться. Одного-двух выходных слишком мало, чтобы летать в Румынию. Лучше потрачу их на поездку в Санкт-Петербург. Мечтаю там побывать. Говорят, это самый красивый город в России.

Филипп ПАПЕНКОВ

из Белека.