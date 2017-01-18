Александру Бурчану: Мне почти 32. Хочу доказать, что я еще могу
Румынский опорник, новичок «Арсенала» — о России, Месси, «Челси» и новом вызове.
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Сумеет ли «Арсенал» спастись от вылета? Во многом это будет зависеть от игры опытного румынского новичка туляков. За плечами 31-летнего опорника матч с капитанской повязкой на «Стэмфорд Бридж» и успешное противодействие Месси в составе сборной «Зовите меня Гаттузо».
— «Арсенал» вышел на меня в декабре, — говорит Бурчану. — О российском чемпионате я знал многое. Слышал о «Спартаке» и ЦСКА. О «Зените», где работает Луческу. О «Кубани» с «Динамо», которые тренировал Петреску. Об «Анжи», где был настоящий Эльдорадо. О «Томи» с Бикфалви и о «Ростове» с Препелицэ. Но о Туле до этого, честно говоря, не знал ничего. Когда получил предложение, стал изучать «Википедию».
— И что там прочитали?
— Что город славится большим оружейным заводом. И машиной для приготовления чая. Самовар, верно? И еще там есть
— Это полноценный Кремль.
— Но он ведь наверняка меньше, чем московский (улыбается).
— В день подписания контракта с «Арсеналом» вы получили письмо от «Стяуа» — своего предыдущего клуба — с предложением остаться. Почему сделали выбор в пользу России?
— Я вел переговоры со «Стяуа» еще до истечения контракта и уже тогда решил, что пора сменить обстановку. Дело тут точно не в деньгах. Честно, я просто немного устал. У меня нет претензий к клубу. Я благодарен ему и болельщикам за все. В первые годы в Бухаресте было вообще прекрасно. Но потом я перешел в «Трабзонспор», а когда вернулся, дела шли уже не так здорово. Отношение ко мне руководства, фанатов было уже не таким как прежде. Да и вообще атмосфера изменилась, народу на трибунах стало заметно меньше.
— Переход в «Арсенал» — это вызов самому себе?
— Мне почти 32 года. Моя главная мотивация — доказать, что я еще могу, и принести максимум пользы новой команде, стать в ней одним из лучших.
— А то, что она в зоне вылета, при принятии решения не смущало?
— А чего бояться? Даже если вылетим, то можем вернуться через год.
— За сборную Румынии вы провели 26 матчей, но последний был в 2014 году…
— И следующего не будет. Отдаю себе отчет, что выбор теперь будут отдавать молодым.
— Как раз в 2014-м вы играли против Аргентины. Месси провел на поле 90 минут, но счет так и остался 0:0. Неужели справились с лидером «Барсы»?
— Издеваетесь? Не думаю, мне стоит давать оценку его игре. Кто он, и кто я. Кстати, после того матча просил его обменяться футболками. Но Торже (он сейчас в «Тереке») подсуетился раньше. Так что я остался ни с чем.
— Еврокубковый опыт у вас тоже богатый.
— В Лиге Европы играл за «Тимишоару», «Стяуа» и «Трабзонспор». За «Стяуа» — еще и в Лиге чемпионов.
— Против «Челси», верно?
— Причем в обоих турнирах. Весной 2013-го в
— Вы тогда были капитаном «Стяуа». По натуре лидер?
— Никогда к этому не стремился. Просто позиция на поле у меня важная — классический опорник. Да и в раздевалке был не последним человеком, партнеры мне доверяли. Но в Туле с лидерством будет сложнее.
— Вы славитесь жесткой манерой игры и частенько получаете карточки. Причем не только желтые…
— Не стал бы преувеличивать. Раньше да: мне порой «сносило крышу». Играл мускулами и сердцем, но без головы. Однако со временем стал на поле умнее.
— Значит, прозвище Гаттузо вам уже не подходит?
— Так меня называли в молодые годы. Но если болельщикам нравится, пусть зовут. В любом случае до итальянца мне далековато.
— Семью в Тулу перевезете?
— Нет. И пока это для меня больной вопрос. Буду думать, как нам почаще видеться.
Филипп ПАПЕНКОВ
из Белека.
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