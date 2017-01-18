«Зенит» забивает 14 мячей, а «Спартак» приступает к работе. Обзор сборов
«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов
премьер-лиги ко второй части сезона.
14:1 в исполнении «Зенита»
Вчера подопечные Мирчи Луческу катком, или даже чем покруче, проехались по оманскому «Сохару» — 14:1. Вроде бы то был даже не великий «Сохар», а его дубль. В общем, некая группа футболистов или людей, считающих себя футболистами. Даже Кокорин оформил
Впрочем, главный вопрос не в том, кто, сколько и как, а в том, зачем «Зениту» такие сомнительные
Ну, а сегодня «Зенит», включивший режим «нон стоп», сыграет с венгерским «Видеотоном». Об этой команде мы хотя бы слышали.
Первый сбор «Спартака»
Сегодня
Тем временем Адриано потихоньку обживается в новой команде. Он уже выбрал себе номер — 12-й. Под этим номером в «Спартаке» в 2009—2011 годах выступал другой бразилец — Алекс. Тот очень быстро стал любимцем болельщиков. Получится ли у Адриано?
Межсезонная рутина
Из стана других клубов новостей поступает меньше. ЦСКА в Кампоаморе, где ухудшилась погода, только готовится к первому спаррингу 21 января. К команде присоединился выздоровевший Головин. «Считал часы, когда смогу выйти на поле. В номере лежать было очень скучно, а выходить поначалу никуда было нельзя, чтобы не заразить остальных», — признается полузащитник.
«Локомотив» сыграл в теннисбол. «После серии упражнений в ходе тренировки теннисбол
Завтра железнодорожников ждет еще один спарринг — со швейцарским «Базелем».
А «Краснодар», тренируясь два раза в день, завершил первую неделю сборов. Вечером игроки разбились на две команды и провели двухсторонку. Вновь забил Смолов.
Девич в «Ростове»
Еще один игрок пошел по маршруту «Рубин» — «Ростов». Нападающий Девич подписал контракт с южанами на 1,5 года. Хороший трансфер. Марко пригодился бы любому клубу
Этот переход пойдет на пользу и футболисту. Хави Грасия не видел Девича в основе — всего один матч в стартовом составе, 235 минут на поле.
Ближайшие матчи
18.01. «Анжи» — «Пандурий», Румыния
18.01. «Зенит» — «Видеотон», Венгрия
19.01. «Локомотив» — «Базель», Швейцария
19.01. «Арсенал» — «Лудогорец», Болгария
19.01. «Оренбург» — «Кайрат», Казахстан
19.01. «Зенит» — «Локомотив», Узбекистан
19.01. «Ростов» — «Хэнань Цзянье», Китай
20.01. «Крылья Советов» — «Пандурий», Румыния
20.01. «Терек» — «Лехия», Польша
20.01. «Зенит» — «Локомотив», Узбекистан.
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