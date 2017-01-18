Маевский и Эбесилио расторгли контракты с «Анжи»

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Маевский и Эбесилио являлись игроками «Анжи» с июля 2015 года.



«Анжи» после 17 туров РФПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице. На прошлой неделе сообщалось, что на просмотре в «Анжи» находятся 16 футболистов.