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18 января 2017, 1:29 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Маевский и Эбесилио расторгли контракты с «Анжи»

По информации «Чемпионата», полузащитники Иван Маевский и Лоренцо Эбесилио расторгли контракты с «Анжи» и в настоящее время являются свободными агентами.

По информации Чемпионата полузащитники Иван <span class=error>Маевский</span> и <span class=error>Лоренцо</span> Эбесилио расторгли контракты с <span class=error>Анжи</span> и в настоящее время являются свободными агентами. Увеличить
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Маевский и Эбесилио являлись игроками «Анжи» с июля 2015 года.

«Анжи» после 17 туров РФПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице. На прошлой неделе сообщалось, что на просмотре в «Анжи» находятся 16 футболистов.

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