«Спартак» выходит из отпуска. Дольше отдыхает только «Томь»

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ЦСКА прибыл в Испанию 10 января. За это время новый главный тренер Виктор Гончаренко перевел команду на схему, которая так нравится Валерию Газзаеву, установил несколько новых бытовых правил, посмотрел в деле вернувшегося из аренды Витинью и, судя по всему, определился с будущим Траоре.

«Зенит» начал тренировки в Дубае шесть дней назад и тоже кое-что успел. Мы, например, видели, как после третьих «крестов» на поле вернулся Данни, как дебютировали Молло, Эрнани, Лунев и Цаллагов, а еще — оценили чувство юмора Дзюбы. А вообще питерцы сыграли три контрольных матча и сегодня на очереди четвертый — график впечатляет.

Уже неделю кропотливую работу в Абу-Даби ведет «Краснодар». Больше десяти дней там же по соседству трудится «Ростов». И даже взлетевший высоко в турнирной таблице «Терек», по выражению Олега Иванова, «лепит физическую форму» на сборе в Турции.

Все так или иначе готовятся к сезону, все включились в погоню за «Спартаком» — а точнее, в подготовку этой погони.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPVHX_BgxgE/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Андрей ЕЩЕНКО во время медицинского обследования футболистов в СПАРТАКА в Лужниках. Фото ФК СПАРТАК #фкспартак #спортэкспресс #sportexpress #футбол #спартак #ещенко</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Sport-Еxpress/Спорт-Экспресс (@sport_express) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-16T15:15:39+00:00">Jan 16, 2017 at 7:15am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сам же «Спартак» на правах лидера заходит на вечеринку последним — когда все уже собрались и немного освоились. Сегодня днем рейсом из аэропорта «Домодедово» команда вылетает в Объединенные Арабские Эмираты. Вечером красно-белые проведут первое в 2017 году занятие.

44 дня отпуска — это второй показатель в премьер-лиге. Дольше отдыхает только «Томь» (49 дней), но «Томь», полагаю, не в счет. Она продлила себе каникулы не от хорошей жизни — с клубом разрывают контракты футболисты, суд удовлетворяет миллионные иски кредиторов.

«Спартак» же выбрал себе график жизни сам. 44 дня — это именно столько, сколько нужно по мнению Массимо Карреры (а он будет проводить свои первые самостоятельные сборы). В конце концов, подготовка к сезону у красно-белых будет длиннее отпуска (46 дней с первой тренировки до первого матча). В отличие от «Зенита», «Краснодара» и «Ростова» спартаковцы не обременены еврокубками и могут себе позволить спокойную, неторопливую работу.

Вроде бы это должно стать достаточным объяснением и успокоить тех болельщиков «Спартака», которые недовольны настолько длительными каникулами. Но как обычно занозой стал ЦСКА. Армейцы, также не имеющие планов на евровесну, почему-то решили продлить себе удовольствие от сборов. Путь красно-синих от первой тренировки до первого матча займет 53 дня. Неделя форы. И мы уже вкратце рассказали, как распорядился Гончаренко этой неделей. Отставание в восемь очков от «Спартака» новый тренер ЦСКА пытается сократить прямо сейчас.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.601851851851855% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPVcfp2gQh2/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Новичок ФК СПАРТАК Луиз АДРИАНУ прилетел в Москву. Фото Алексей Иванов #спортэкспресс #sportexpress #футбол #спартак #милан #шахтер #рфпл #фкспартак #луизадриану</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Sport-Еxpress/Спорт-Экспресс (@sport_express) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-16T18:20:12+00:00">Jan 16, 2017 at 10:20am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Впрочем, один из знаменитых предшественников Гончаренко — Валерий Газзаев, который на всевозможных сборах собаку съел, не считает, что у армейцев из-за дополнительных семи дней появится значительное преимущество. На первый план, справедливо полагает осторожный в оценках Газзаев, выходит не количество тренировок, а их качество.

А как обстоят дела с качеством, мы прямо сейчас не узнаем. Во-первых, рано, а во-вторых, в том же ЦСКА, судя по тому, что рассказывают, резко подморозило в плане режима. Никаких подробностей и, боже упаси, секретов — двери команды по сравнению со временами Слуцкого плотно прикрыты. Почти как у Бердыева в «Ростове».

Тенденция, кстати, прослеживается и в «Зените», который зачем-то взял и закрыл от посторонних глаз матч с клубом «Сохар» из Омана. Секретная игра завершилась со счетом 14:1 в пользу петербуржцев. Что именно хотел скрыть Мирча Луческу, не совсем понятно — едва ли бедных оманцев можно считать показательным соперником. Но даже на текстовую трансляцию тренерский штаб наложил запрет. Порядок есть порядок.

Посмотрим, насколько открытым будет на первом сборе «Спартак». Спецкор «СЭ» Игорь Рабинер уже на месте.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.