«Спартак» выходит из отпуска. Дольше отдыхает только «Томь»
Лидер чемпионата устроил себе самый долгий отпуск по сравнению с конкурентами — 44 дня. Сегодня каникулы
красно-белых заканчиваются — команда начинает работу на сборе в ОАЭ.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ЦСКА прибыл в Испанию 10 января. За это время новый главный тренер Виктор Гончаренко перевел команду на схему, которая так нравится Валерию Газзаеву, установил несколько новых бытовых правил, посмотрел в деле вернувшегося из аренды Витинью и, судя по всему, определился с будущим Траоре.
«Зенит» начал тренировки в Дубае шесть дней назад и тоже
Уже неделю кропотливую работу в
Все так или иначе готовятся к сезону, все включились в погоню за «Спартаком» — а точнее, в подготовку этой погони.
Сам же «Спартак» на правах лидера заходит на вечеринку последним — когда все уже собрались и немного освоились. Сегодня днем рейсом из аэропорта «Домодедово» команда вылетает в Объединенные Арабские Эмираты. Вечером
44 дня отпуска — это второй показатель в
«Спартак» же выбрал себе график жизни сам. 44 дня — это именно столько, сколько нужно по мнению Массимо Карреры (а он будет проводить свои первые самостоятельные сборы). В конце концов, подготовка к сезону у
Вроде бы это должно стать достаточным объяснением и успокоить тех болельщиков «Спартака», которые недовольны настолько длительными каникулами. Но как обычно занозой стал ЦСКА. Армейцы, также не имеющие планов на евровесну,
Впрочем, один из знаменитых предшественников Гончаренко — Валерий Газзаев, который на всевозможных сборах собаку съел, не считает, что у армейцев
А как обстоят дела с качеством, мы прямо сейчас не узнаем.
Тенденция, кстати, прослеживается и в «Зените», который
Посмотрим, насколько открытым будет на первом сборе «Спартак». Спецкор «СЭ» Игорь Рабинер уже на месте.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
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