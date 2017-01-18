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— Процесс получился довольно долгим. Как вы его охарактеризовали бы?

— Сама по себе сделка стала непростой. Непросто заманить футболиста из итальянского чемпионата в Россию, да еще на понижение зарплаты. Второй момент — мы долго ждали определенности по тому, с каким руководством «Милана» вести переговоры: с представителями прежних владельцев или уже с китайской стороной, которая покупает клуб. Когда в декабре Берлускони сообщил, что продажа переносится на март и трансферами в зимний период станет заниматься вице-президент клуба Галлиани, смогли начать полноценные переговоры.

— Какой аспект перехода вам кажется главным? На что пока не акцентировали внимание?

— Мне кажется, это первый случай, когда топ-игрок едет из серии А в РФПЛ с потерей в заработке. Леонид Федун и Массимо Каррера поставили довольно жесткие параметры по трансферу и зарплате игрока. Переход получился сложным, но благодаря огромному желанию футболиста играть, профессионализму руководства красно-белых и личного агента (Жилмара Велоза. — Прим. С. Е.) игрока, а также господину Галлиани переход стал возможен.

— Вы делаете особый акцент на понижении зарплаты бразильца. В прессе называются разные суммы — от 3 до 4,5 миллионов евро в год. Что ближе к реальности?

— Я не настолько наивен, чтобы отвечать на ваш вопрос, но раз уж он прозвучал, могу сказать следующее: в последнее время разочарован работой и уровнем спортивной прессы в России, много спекуляций по зарплате и трансферной сумме. С появлением интернета в последние годы любой в твиттере может дать какую-то информацию, а российские порталы ее не проверяют, сразу же распространяя. Это очень расстраивает, потому что слух тут же подхватывают в других странах.

— Если нет материальных стимулов, должна быть весомая спортивная мотивация. Что и кому Луиз Адриану хочет доказать?

— Я понял, что у него очень большое желание играть — за клуб, который может в ближайшее время попасть в Лигу чемпионов, и в стране, которая для него не чужая. Луиз много лет провел в донецком «Шахтере», он знает менталитет, хорошо понимает язык. При этом бразилец в курсе того, что Москва и «Спартак» — это сейчас более интересно, чем донецкий клуб.

— Почему у форварда не пошло в «Милане», из-за чего пресса признала его одним из худших футболистов итальянского чемпионата?

— Надо понимать обстоятельства. Во-первых, то издание, которое назвало Луиза худшим игроком, не является авторитетным. Во-вторых, новый тренер «Милана» решил действовать по схеме с одним нападающим и сделал ставку на Бакку — колумбийца «Милан» купил за 30 миллионов евро сразу после нескольких побед в составе «Севильи» в Лиге Европы. Это не значит, что Луиз вдруг разучился играть, это просто тренерский выбор. Могу почти дословно цитировать господина Галлиани, который на прошлой неделе сказал Каррере: «Вам очень повезло, что Монтелла так поступил — Луиз самый оснащенный технически футболист “Милана”. И только “благодаря” вердикту нашего тренера вы смогли взять такого форварда, да еще на очень выгодных для себя условиях».

— Вы сказали, что условия трансфера выгодны для «Спартака». Получается, для «Милана» они невыгодны?

— Абсолютно точно.

— Но есть плюс в том, что итальянский клуб экономит на зарплате нападающего?

— Да. Учитывая то, что футболист не выходит на поле, а тренер, скорее всего, в «Милане» надолго, лучше сэкономить на его гонораре и на налогах, которые в Италии безумно высокие.

— Правда ли, что «Спартак» взял футболиста бесплатно?

— Не стану комментировать ни срок контракта, ни зарплату игрока, равно как и трансферную сумму. Могу сказать, что «Спартак» поставил мне жесткие условия, потому что внимательно следит за соблюдением финансового fair play. Переговоры шли несколько месяцев, сделка с экономической точки зрения получилась для красно-белых очень хорошей, чем я, признаюсь, горжусь.

— Как убеждали футболиста переехать из Италии в Россию?

— Он уже бывал в Москве до этого, играл против «Спартака» и понимал, что это великий клуб. Луиз советовался с Алексом, который ранее выступал здесь. Хорошие рекомендации, как я понял, дал Фернанду, с которым Адриану был знаком по «Шахтеру». А главным фактором стали телефонный разговор, а потом и личная встреча с Каррерой в Милане. Уверен, что Луиз Адриану не поехал бы в Россию к другому тренеру.

— Пост в вашем твиттере, где на фото изображены Каррера, Луиз и Галлиани, стал «бомбой», ведь надпись на шарфе, который держат эти трое — известная реплика Дмитрия Комбарова. Где вы взяли такой шарф?

— Его подарил мне и Массимо один болельщик «Спартака». В Милане под рукой другого не нашлось, и снимок сделали с ним. Массимо посмеялся, зная, что содержание — на грани фола, а мне повезло, что Галлиани не понимает русский язык. Дальше, понимая, что это фото будет первым совместным для Массимо и Луиза, я сразу послал снимок Леониду Арнольдовичу, и, как понял, он отнесся к нему с юмором. Правда, уже в Москве на встрече с Луизом Адриану Леонид Федун и Александр Жирков (заместитель председателя совета директоров «Спартака». — Прим. «СЭ») посчитали правильным вручить форварду более традиционный вариант клубного шарфа.