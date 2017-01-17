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17 января 2017, 23:58 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Локомотива» Антон Миранчук успешно прооперирован

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, получивший травму стопы на сборе в Испании, успешно прооперирован. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

«В ближайшее время Миранчук вернется в расположение команды на сборе в Испании и начнет реабилитацию», — говорится в сообщении.

Ориентировочный срок восстановления составит от одного до полутора месяцев.

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