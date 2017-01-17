Секретный трансфер: сколько стоит Молло?

ПРОГОВОРИЛСЯ

По данным сайта butfootballclub.fr, в минувший понедельник президент «Сент-Этьена» Ролан Ромейер выступил с заявлением: компенсация в 250 000 евро за переход Йоана Молло из «Крыльев» в «Зенит» не может устроить клуб. Это оговоренная половина 500-тысячного трансфера, но на самом деле питерцы заплатили за француза 3,2 миллиона евро. «Сент-Этьен» собирается подать жалобу в ФИФА, чтобы получить половину от реальной суммы, — так якобы сказал Ромейер.

«Советский спорт» обратился за комментариями к руководству французского клуба, но получил отказ. Как выяснилось, для этого были причины.

— Пункт о 50-процентной выплате действительно есть в контракте между французским и российским клубами, — рассказал «Советскому спорту» журналист Бернар Льонс, который отвечает в газете L’Equipe за «Сент-Этьен». — Но дальше — тайна, потому что по условиям договора клубам и самому игроку запрещено обсуждать детали трансфера. В свое время все с облегчением восприняли уход Молло из команды — он так и не стал в ней своим. Его отпустили как свободного агента, настолько велико было желание от него избавиться. Говорят, для некоторых это даже стало праздником!

— Откуда же просочились сведения о недовольстве «Сент-Этьена»?

— Президент клуба не делал официальных заявлений, а сказал на встрече с болельщиками: буду, мол, добиваться справедливой компенсации от Самары. Это и подхватил butfootballclub.fr. Для Франции — редкий случай, когда в контракт включается столь жесткий пункт о неразглашении. Понятно, что клубы будут вести переговоры, но о том, сколько «Крылья» должны выплатить «Сент-Этьену», мы узнаем, скорее всего, только после их завершения.

ПОДКЛЮЧИЛИСЬ

О том, каким образом президенту французского клуба стала известна сумма внутрироссийского трансфера, корреспонденту «Советского спорта» Дмитрию ТУМАНОВУ рассказал спортивный агент Владимир Абрамов.

— Извещение о трансфере, подписанное двумя клубами, отправляют через РФС в федерацию футбола Франции. Она сообщает клубу. Думаю, «Сент-Этьен» вполне устраивали эти 250 тысяч евро. Но французы жадноватые на деньги. При слове «Зенит» у них возникли сомнения — больно «невкусная» сделка для такого клуба.

— Намекают, что «Зенит» заплатил по-черному?

— По-черному это не проходит. Но есть схемы. Первая — можно вписать в личный контракт футболиста подписной бонус, то есть премиальные за переход. На эти деньги «Сент-Этьен» не имеет никаких прав, их размер ничем не ограничен. Могут записать в контракт два миллиона, на самом деле дать полмиллиона и остальное использовать как компенсацию бывшему клубу. Если человек адекватный, он никому об этом не скажет. Но футболисты разные бывают, поэтому сделка могла пройти через его агента. Агенты более адекватные, чем футболисты.

— То есть оформить разницу, как агентские комиссионные?

— Конечно. Агент вообще-то получает процент от трансфера или зарплаты игрока. А тут с ним составляют дополнительный договор и выписывают огромную сумму. Может быть такое? А почему нет! Ну, хочет «Газпром» его отблагодарить.

— И формально все чисто?

— Да, это абсолютно нормально. Будь я в руководстве «Крыльев», именно так и действовал бы. Потому что в реальности все так и происходит, говорю вам как человек, много лет проработавший в этом бизнесе. Вот я руководитель клуба, приехали представители «Зенита»: «Хотим Молло». «За три миллиона, мы, конечно, согласны, но есть проблема — полтора заберет “Сент-Этьен”. Если придумаете, как это обойти, — француз ваш». И тогда подключаются юристы. Не из «Крыльев» — откуда в Самаре такие специалисты? Серьезные юристы и экономисты «Газпрома». Это делается не потому, что кто-то хочет обмануть «Сент-Этьен» — просто клуб-продавец испытывает финансовые затруднения.

УДИВЛЯЕМСЯ

Слова «схемы», «игрок никому не скажет» и «отблагодарить» из рассказа Абрамова все же позволяют иметь иную точку зрения на переход Молло. К тому же президент «Крыльев» Дмитрий Шляхтин и руководство «Зенита», к которым мы вчера обратились, отказались назвать сумму трансфера француза. Что предоставляет простор для логики.

Суммарную стоимость трех недавних приобретений «Зенита» — Новосельцева, Цаллагова и Молло — компетентный ресурс transfermarkt.de оценил в 11,5 миллионов евро. Питерцам они обошлись в сумму меньше миллиона, если верить официальным и полуофициальным данным.

Но рынок не приемлет странностей: если кому-то повезло, должны быть и пострадавшие. Формально это клубы-продавцы, упустившие огромную выгоду. Если же они получили ее кружным путем, пострадавшие — детские школы и предыдущие клубы игроков, имеющие законное право на компенсацию. Раз так, речь о обмане.

Не многим лучше предположение о том, что цель — увильнуть от финансового фейр-плей. Как к нему ни относись, но это закон. Когда поймают, будет стыдно и больно.

Есть еще одна любопытная история. Год назад вратаря Лунева никто не знал. Потом он провел за «Уфу» 10 матчей, пропустил 7 мячей и уехал в «Зенит» за 3,5 миллиона евро — по неофициальным данным. Но была ли у Лунева в контракте сумма отступных? И если да, то какая?

Вряд ли у вратаря с такими регалиями самовыкуп равнялся 3,5 миллионам. У маститого Новосельцева отступные составляли 130 тысяч евро. Почему же Лунева не забрали за схожие деньги, а заплатили «Уфе» намного больше?

Мы удивляемся, но не утверждаем, потому что не знаем истины. А клубы молчат. Деньги и российский футбол любят тишину. По трибунам наших стадионов это все заметнее.