Секретный трансфер: сколько стоит Молло?
«Советскому спорту» стали известны новые подробности перехода французского полузащитника «Крыльев Советов» в «Зенит».
ПРОГОВОРИЛСЯ
По данным сайта butfootballclub.fr, в минувший понедельник президент «Сент-Этьена» Ролан Ромейер выступил с заявлением: компенсация в 250 000 евро за переход Йоана Молло из «Крыльев» в «Зенит» не может устроить клуб. Это оговоренная половина 500-тысячного трансфера, но на самом деле питерцы заплатили за француза 3,2 миллиона евро. «Сент-Этьен» собирается подать жалобу в ФИФА, чтобы получить половину от реальной суммы, — так якобы сказал Ромейер.
«Советский спорт» обратился за комментариями к руководству французского клуба, но получил отказ. Как выяснилось, для этого были причины.
— Пункт о 50-процентной выплате действительно есть в контракте между французским и российским клубами, — рассказал «Советскому спорту» журналист Бернар Льонс, который отвечает в газете L’Equipe за «Сент-Этьен». — Но дальше — тайна, потому что по условиям договора клубам и самому игроку запрещено обсуждать детали трансфера. В свое время все с облегчением восприняли уход Молло из команды — он так и не стал в ней своим. Его отпустили как свободного агента, настолько велико было желание от него избавиться. Говорят, для некоторых это даже стало праздником!
— Откуда же просочились сведения о недовольстве «Сент-Этьена»?
— Президент клуба не делал официальных заявлений, а сказал на встрече с болельщиками: буду, мол, добиваться справедливой компенсации от Самары. Это и подхватил butfootballclub.fr. Для Франции — редкий случай, когда в контракт включается столь жесткий пункт о неразглашении. Понятно, что клубы будут вести переговоры, но о том, сколько «Крылья» должны выплатить «Сент-Этьену», мы узнаем, скорее всего, только после их завершения.
ПОДКЛЮЧИЛИСЬ
О том, каким образом президенту французского клуба стала известна сумма внутрироссийского трансфера, корреспонденту «Советского спорта» Дмитрию ТУМАНОВУ рассказал спортивный агент Владимир Абрамов.
— Извещение о трансфере, подписанное двумя клубами, отправляют через РФС в федерацию футбола Франции. Она сообщает клубу. Думаю, «Сент-Этьен» вполне устраивали эти 250 тысяч евро. Но французы жадноватые на деньги. При слове «Зенит» у них возникли сомнения — больно «невкусная» сделка для такого клуба.
— Намекают, что «Зенит» заплатил
—
— То есть оформить разницу, как агентские комиссионные?
— Конечно. Агент
— И формально все чисто?
— Да, это абсолютно нормально. Будь я в руководстве «Крыльев», именно так и действовал бы. Потому что в реальности все так и происходит, говорю вам как человек, много лет проработавший в этом бизнесе. Вот я руководитель клуба, приехали представители «Зенита»: «Хотим Молло». «За три миллиона, мы, конечно, согласны, но есть проблема — полтора заберет “Сент-Этьен”. Если придумаете, как это обойти, — француз ваш». И тогда подключаются юристы. Не из «Крыльев» — откуда в Самаре такие специалисты? Серьезные юристы и экономисты «Газпрома». Это делается не потому, что
УДИВЛЯЕМСЯ
Слова «схемы», «игрок никому не скажет» и «отблагодарить» из рассказа Абрамова все же позволяют иметь иную точку зрения на переход Молло. К тому же президент «Крыльев» Дмитрий Шляхтин и руководство «Зенита», к которым мы вчера обратились, отказались назвать сумму трансфера француза. Что предоставляет простор для логики.
Суммарную стоимость трех недавних приобретений «Зенита» — Новосельцева, Цаллагова и Молло — компетентный ресурс transfermarkt.de оценил в 11,5 миллионов евро. Питерцам они обошлись в сумму меньше миллиона, если верить официальным и полуофициальным данным.
Но рынок не приемлет странностей: если
Не многим лучше предположение о том, что цель — увильнуть от финансового
Есть еще одна любопытная история. Год назад вратаря Лунева никто не знал. Потом он провел за «Уфу» 10 матчей, пропустил 7 мячей и уехал в «Зенит» за 3,5 миллиона евро — по неофициальным данным. Но была ли у Лунева в контракте сумма отступных? И если да, то какая?
Вряд ли у вратаря с такими регалиями самовыкуп равнялся 3,5 миллионам. У маститого Новосельцева отступные составляли 130 тысяч евро. Почему же Лунева не забрали за схожие деньги, а заплатили «Уфе» намного больше?
Мы удивляемся, но не утверждаем, потому что не знаем истины. А клубы молчат. Деньги и российский футбол любят тишину. По трибунам наших стадионов это все заметнее.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter