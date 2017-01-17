Владимир Пильгуй прокомментировал трансферы в РФПЛ
В самом разгаре зимнее трансферное окно, клубы РФПЛ пополняют свои ряды новыми игроками, а также совершают сделки по продаже футболистов. В интервью «Газете.Ru» бывший голкипер сборной СССР и московского «Динамо» Владимир Пильгуй оценил трансферную политику ведущих российских команд.
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«Спартак»
— «Спартак» приобрел Луиса Адриано, Александра Самедова, Александра Селихова. И вообще ведет активную трансферную политику. Как можете оценить приобретения
— Я думаю, что все новички «Спартака» — очень качественные игроки, хорошего уровня, высокого класса. По Селихову у меня есть небольшие сомнения: конечно, он высококлассный игрок, но там уже есть и Ребров, и Песьяков. Я боюсь, как бы Селихов не потерял время в московском клубе. Может, его стоило отдать в аренду, чтобы у него была игровая практика.
А по Самедову и Адриано вопросов нет, это хорошие приобретения.
— «Спартак» попрощался с Ромуло. Насколько серьезна эта потеря? Как быть
— От Ромуло у меня осталось двоякое впечатление: с одной стороны, видно, что он классный игрок, а с другой — мне кажется, что он немного разгильдяй, ему не хватает
А в целом, защита в «Спартаке» — слабейшая линия на сегодняшний день. Это видно по прошедшим играм, было много ошибок, однако много выручал Ребров. А так — очень нестабильно. Кутепов набирает форму, набирает опыт, в
«Зенит»
— Что можете сказать о пополнениях в составе «Зенита»?
— Вообще, «Зенит» ведет такую трансферную политику, что лучше взять, а потом будем разбираться. Не думаю, что они берут игроков на
— А что можете сказать о Луневе из «Уфы»?
— Для Андрея это хороший вариант, в профессиональном росте он и прибавил, и будет прибавлять. В классной команде прогресс идет всегда быстрее. Немного смущает, сможет ли он пробиться в состав и играть там на высоком уровне. «Зенит» — это не «Уфа», там совсем другие требования, другие претензии будут.
«Локомотив»
— У «Локомотива» ушли Самедов, Хенти. Как быть Юрию Павловичу?
— Семину я не позавидую, честно говоря. Не знаю, конфликт там или не конфликт, но Самедов — хороший игрок. Конечно, его уход — это потеря для «Локомотива». Ну и
ЦСКА
— У ЦСКА вернулся Витиньо. Сможет ли он помочь команде?
— Тяжело сказать, от бразильцев всего можно ожидать. Они могут выдать несколько классных матчей, а могут просто провалить. Поэтому как карта ляжет. А то, что ЦСКА не хватает таранного, забивного игрока, как Вагнер Лав — это точно, а таких футболистов у армейцев нет.
Витиньо — более комбинационный, техничный нападающий. Может, с Мусой бы они смогли составить пару в нападении.
Но его нет. А от Траоре неизвестно, чего ожидать, пока не видно ничего хорошего.
— Смогли бы сыграться Траоре и Витиньо?
— Честно говоря, я в это не очень в это верю. Прежде всего, я не верю в Траоре. У него было достаточно времени заиграть и показать себя, но он меня не впечатлил. Да и раньше он меня не впечатлял, не очень удачный выбор ЦСКА.
— Может, стоит его продать в это трансферное окно, пока не поздно?
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— А какой смысл держать нападающего, который не забивает?
— Там есть
«Краснодар»
— Как думаете, могло бы у Смолова получиться в Европе?
— Опыт показывает, что очень мало наших
Он зависимый игрок, ему требуются качественные передачи.
— Рамирес перешел в «Краснодар» из венгерского чемпионата. Насколько резонно брать игрока из чемпионата Венгрии?
— Сам уровень чемпионата ни о чем не говорит, поэтому ориентироваться на то, слабый чемпионат или нет — не стоит. А по его качествам, ничего сказать не могу, не видел его.
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