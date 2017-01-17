Владимир Пильгуй прокомментировал трансферы в РФПЛ

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«Спартак»

— «Спартак» приобрел Луиса Адриано, Александра Самедова, Александра Селихова. И вообще ведет активную трансферную политику. Как можете оценить приобретения красно-белых?

— Я думаю, что все новички «Спартака» — очень качественные игроки, хорошего уровня, высокого класса. По Селихову у меня есть небольшие сомнения: конечно, он высококлассный игрок, но там уже есть и Ребров, и Песьяков. Я боюсь, как бы Селихов не потерял время в московском клубе. Может, его стоило отдать в аренду, чтобы у него была игровая практика.

А по Самедову и Адриано вопросов нет, это хорошие приобретения.

— «Спартак» попрощался с Ромуло. Насколько серьезна эта потеря? Как быть красно-белым с обороной?

— От Ромуло у меня осталось двоякое впечатление: с одной стороны, видно, что он классный игрок, а с другой — мне кажется, что он немного разгильдяй, ему не хватает какой-то концентрации, и он неровно проводил игры. Наверное, правильно сделали, что отдали его. А по позиции, в «Спартаке» найдется кто-то, кто сможет его заменить.

А в целом, защита в «Спартаке» — слабейшая линия на сегодняшний день. Это видно по прошедшим играм, было много ошибок, однако много выручал Ребров. А так — очень нестабильно. Кутепов набирает форму, набирает опыт, в какой-то степени он цементирует игру в защите. Но на линию обороны «Спартаку» нужен классный центральный защитник.

«Зенит»

— Что можете сказать о пополнениях в составе «Зенита»?

— Вообще, «Зенит» ведет такую трансферную политику, что лучше взять, а потом будем разбираться. Не думаю, что они берут игроков на какую-то конкретную позицию. Они берут комплектом, а дальше уже будет видно. Мне кажется, у них трансферная политика основана на этом.

— А что можете сказать о Луневе из «Уфы»?

— Для Андрея это хороший вариант, в профессиональном росте он и прибавил, и будет прибавлять. В классной команде прогресс идет всегда быстрее. Немного смущает, сможет ли он пробиться в состав и играть там на высоком уровне. «Зенит» — это не «Уфа», там совсем другие требования, другие претензии будут.

«Локомотив»

— У «Локомотива» ушли Самедов, Хенти. Как быть Юрию Павловичу?

— Семину я не позавидую, честно говоря. Не знаю, конфликт там или не конфликт, но Самедов — хороший игрок. Конечно, его уход — это потеря для «Локомотива». Ну и все-таки команда недоукомплектована классными игроками. Думаю, необходимо серьезное усиление по всем позициям.

ЦСКА

— У ЦСКА вернулся Витиньо. Сможет ли он помочь команде?

— Тяжело сказать, от бразильцев всего можно ожидать. Они могут выдать несколько классных матчей, а могут просто провалить. Поэтому как карта ляжет. А то, что ЦСКА не хватает таранного, забивного игрока, как Вагнер Лав — это точно, а таких футболистов у армейцев нет.

Витиньо — более комбинационный, техничный нападающий. Может, с Мусой бы они смогли составить пару в нападении.

Но его нет. А от Траоре неизвестно, чего ожидать, пока не видно ничего хорошего.

— Смогли бы сыграться Траоре и Витиньо?

— Честно говоря, я в это не очень в это верю. Прежде всего, я не верю в Траоре. У него было достаточно времени заиграть и показать себя, но он меня не впечатлил. Да и раньше он меня не впечатлял, не очень удачный выбор ЦСКА.

— Может, стоит его продать в это трансферное окно, пока не поздно?

— Продать-то можно, а что взять?

— А какой смысл держать нападающего, который не забивает?

— Там есть какие-то финансовые вопросы, о которых я не знаю. Наверняка, дешевле его держать, чем отдать. Поэтому не зная сути, тяжело говорить.

«Краснодар»

— Как думаете, могло бы у Смолова получиться в Европе?

— Опыт показывает, что очень мало наших по-настоящему себя проявили в Европе. И прежде всего, это зависит от менталитета игрока. Смолов уже прошел этот период юношества, ребячества. Последний сезон показал, что он уже превратился в мужчину. Может, что-то и сложится. Зависит от команды, в которую он попадет.

Он зависимый игрок, ему требуются качественные передачи.

— Рамирес перешел в «Краснодар» из венгерского чемпионата. Насколько резонно брать игрока из чемпионата Венгрии?

— Сам уровень чемпионата ни о чем не говорит, поэтому ориентироваться на то, слабый чемпионат или нет — не стоит. А по его качествам, ничего сказать не могу, не видел его.