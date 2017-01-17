«Амкар» пригласил на просмотр 21-летнего вратаря «Балтики» Вамбольта

«Сбор продлится до 26 января. Выходных не предусмотрено. В Калининград прибыли все футболисты прошлогоднего состава «Балтики», кроме одного. В настоящий момент тренируется с командой и вратарь Денис Вамбольт, которого приглашает на свой сбор клуб РФПЛ — «Амкар», — цитирует Захаряка сайт «Балтики».



21-летний Вамбольт провел 13 матчей в нынешнем розыгрыше ФНЛ и пропустил 14 мячей.