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17 января 2017, 23:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Амкар» пригласил на просмотр 21-летнего вратаря «Балтики» Вамбольта

Главный тренер «Балтики» Игорь Захаряк сообщил, что вратарь Денис Вамбольт приглашен на просмотр в пермский «Амкар».

«Сбор продлится до 26 января. Выходных не предусмотрено. В Калининград прибыли все футболисты прошлогоднего состава «Балтики», кроме одного. В настоящий момент тренируется с командой и вратарь Денис Вамбольт, которого приглашает на свой сбор клуб РФПЛ — «Амкар», — цитирует Захаряка сайт «Балтики».

21-летний Вамбольт провел 13 матчей в нынешнем розыгрыше ФНЛ и пропустил 14 мячей.

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