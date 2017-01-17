«Зенит» потренировался на Кержакове и Бабурине

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ЗЕНИТ — СОХАР — 14:1 (Голы у «Зенита»: Кокорин, Джорджевич — 3, Мак, Зуйков — 2, Цаллагов, Могилевец, Мусаев, Данни).

Изначально в дубайском расписании петербуржцев этот спарринг не значился. А когда появился, главный тренер Мирча Луческу пояснил — эту встречу даже в условиях сбора трудно называть товарищеской, скорее — совместной тренировкой.

Вопрос, как это будет выглядеть на практике, стал проясняться с приездом сине-бело-голубых в спортивный комплекс «Джебель Али». Команда тут же отправилась на то поле, где тренируется, а не проводит матчи.

Там россиян уже ждал «соперник». Берем это слово в кавычки даже не потому, что «Сохар» — не самый известный в мире клуб. На газоне разминался дубль оманцев, при этом самый высокий из них все равно уступал в росте самому низкому зенитовцу.

Луческу, в свою очередь, выставил максимально молодежный состав с «дядьками» Нету и Маком. Расстановка получилось такой: Бабурин — Чернов, Нету, Йованович, Зуйков — Цаллагов, Мусаев — Мак, Могилевец, Молло — Джорджевич.

Сам румын решил наблюдать за происходящим не со скамейки, а с противоположной стороны поля. Правда, какое-то время слышны были не его подсказки, а только реплики футболистов.

— Ибра, дай, — попросил кто-то партнеров Цаллагова, и счет стал 1:0.

После этого Луческу что-то крикнул Джорджевичу — результат удвоился.

— Не теряйте времени на аутах — это тренировка! — еще одно требование тренера.

Следующая подсказка относилась к Молло, хотя тот играл на дальнем фланге: «Прессинг и быстрее, быстрее», — требовал Мистер когда счет стал 3:0.

Окончательно отношение Луческу к этому действу прояснилось при 4:0.

— Они очень слабые. Нет смысла в том, чтобы просто крупно победить: хочу, чтобы вы разыгрывали комбинации, которые отрабатываем на тренировках, — на поле Луческу, видимо, еще раз повторил слова, сказанные на дневном собрании.

Дальнейшее тоже с большой натяжкой напоминало контрольную игру и больше походило именно на совместную тренировку.

В перерыве (на него команды ушли при счете 7:0) Дзюба, Жулиану и Ко вовсю наворачивали круги вокруг поля, вратари работали по своей программе….

— Саня, сделай тоже хет-трик, — с такой просьбой Дзюба обратился к Кокорину, который на второй тайм вышел вместо Джорджевича, забившего три гола до перерыва.

Кроме того, Луческу выпустил Данни, Кришито, Эрнани. А в воротах появился Михаил Кержаков. Только не в зенитовских, а в оманских. Чтобы хоть немного усложнить жизнь тем же Кокорину и Данни.

Кержаков старался как мог, но все же помешать Кокорину выполнить «заказ» Дзюбы не смог — зенитовская «девятка» свой хет-трик тоже оформил. Луческу же остался на той же бровке и продолжил наблюдать именно за атакой, но теперь с ее правого фланга.

Больше всех в этой ситуации пострадал Бабурин, который за 70 минут коснулся мяча считанное число раз. И тогда тренеры провели рокировку — отправили Бабурина в ворота «Сохара», а Кержакова вернули в свои.

Сергей ЦИММЕРМАН

из Дубая.