Александр Головин: На первых тренировках ЦСКА старался отсидеться в обороне
Полузащитник ЦСКА Александр Головин отметил, что впервые к тренировкам с основной командой
экс-главный тренер армейцев Леонид Слуцкий начал привлекать его пару лет назад. По словам 20-летнего игрока, на первых тренировочных занятиях ЦСКА он старался отсидеться в обороне, чтобы не допустить серьезных ошибок.
— 2016 год получился для меня исключительно хорошим, — приводит еженедельник «Футбол» слова Головина. — Но самое главное, что удалось пробиться в основу ЦСКА и теперь я играю по 90 минут и в Лиге чемпионов, и в чемпионате. Да, на Euro-2016 сыграли плохо, но опыт я получил огромный — в 20 лет не каждому удается принять участие в турнире подобного масштаба.
— Ну и «Первая пятерка» — как первый взрослый личный приз.
— Я очень рад награде, но для меня важнее
— Понтус Вернблум на клубных тренировках так же жесток, как и в игре?
— Да, Понтус и на тренировках всегда эмоционален. Нет, до того, чтобы травмировать нас, не доходит, но он всегда прилично заряжен на борьбу. Кстати, вне поля — веселый и очень добрый парень.
— Известно, что в ЦСКА самый веселый — Василий Березуцкий. Какой был самый жесткий розыгрыш?
— Особой жести никогда не было. Так просто подшучивали. Например, после моего награждения на «Первой пятерке», когда я вышел в шахтерской каске.
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