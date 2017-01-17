Александр Головин: На первых тренировках ЦСКА старался отсидеться в обороне

— 2016 год получился для меня исключительно хорошим, — приводит еженедельник «Футбол» слова Головина. — Но самое главное, что удалось пробиться в основу ЦСКА и теперь я играю по 90 минут и в Лиге чемпионов, и в чемпионате. Да, на Euro-2016 сыграли плохо, но опыт я получил огромный — в 20 лет не каждому удается принять участие в турнире подобного масштаба.

— Ну и «Первая пятерка» — как первый взрослый личный приз.

— Я очень рад награде, но для меня важнее все-таки командные успехи. Леонид Слуцкий начал привлекать меня к тренировкам с первой командой 2 года назад. Первое время у меня почти ничего не получалось, все кричали, было сложно привыкнуть к высоким скоростям. На игровых тренировках старался отсидеться в обороне, чтобы ничего не запороть. А потом со временем познакомился со всеми, привык, и стало все получаться.

— Понтус Вернблум на клубных тренировках так же жесток, как и в игре?

— Да, Понтус и на тренировках всегда эмоционален. Нет, до того, чтобы травмировать нас, не доходит, но он всегда прилично заряжен на борьбу. Кстати, вне поля — веселый и очень добрый парень.

— Известно, что в ЦСКА самый веселый — Василий Березуцкий. Какой был самый жесткий розыгрыш?

— Особой жести никогда не было. Так просто подшучивали. Например, после моего награждения на «Первой пятерке», когда я вышел в шахтерской каске.