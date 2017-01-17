«Хенти по своему уровню не соответствует требованиям и задачам “Локомотива”. У него слишком мало футбольного багажа. Исполнительское мастерство при завершающей стадии атаки оставляет желать лучшего. На память сразу приходит несколько моментов, когда он выходил один на один и не забивал. А нападающий, который не может забить в выгодной ситуации, это не нападающий, а какой-то другой игрок.



Его уход — хорошая новость для “железнодорожников”. Большой вопрос, сможет ли он вернуться в состав “Локомотива” после аренды, все-таки уровень Арабских Эмиратов не такой, как в России. Группа атаки “Локомотива” не была мощной, но с уходом Самедова ослабла еще сильнее. Шкулетич и Хенти — это одно, а Самедов — ощутимая потеря для команды. В России я пока не вижу игроков, способных усилить нападение клуба», — сказал Чугайнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.