Чугайнов: Уход Хенти — хорошая новость для «Локо», у него нет футбольного багажа
Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов прокомментировал уход нападающего Эзекила Хенти на правах аренды в клуб из Арабских Эмиратов «Бани-Яса».
«Хенти по своему уровню не соответствует требованиям и задачам “Локомотива”. У него слишком мало футбольного багажа. Исполнительское мастерство при завершающей стадии атаки оставляет желать лучшего. На память сразу приходит несколько моментов, когда он выходил один на один и не забивал. А нападающий, который не может забить в выгодной ситуации, это не нападающий, а
Его уход — хорошая новость для “железнодорожников”. Большой вопрос, сможет ли он вернуться в состав “Локомотива” после аренды,
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