Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28460523/
17 января 2017, 21:14 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Чугайнов: Уход Хенти — хорошая новость для «Локо», у него нет футбольного багажа

Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов прокомментировал уход нападающего Эзекила Хенти на правах аренды в клуб из Арабских Эмиратов «Бани-Яса».

«Хенти по своему уровню не соответствует требованиям и задачам “Локомотива”. У него слишком мало футбольного багажа. Исполнительское мастерство при завершающей стадии атаки оставляет желать лучшего. На память сразу приходит несколько моментов, когда он выходил один на один и не забивал. А нападающий, который не может забить в выгодной ситуации, это не нападающий, а какой-то другой игрок.

Его уход — хорошая новость для “железнодорожников”. Большой вопрос, сможет ли он вернуться в состав “Локомотива” после аренды, все-таки уровень Арабских Эмиратов не такой, как в России. Группа атаки “Локомотива” не была мощной, но с уходом Самедова ослабла еще сильнее. Шкулетич и Хенти — это одно, а Самедов — ощутимая потеря для команды. В России я пока не вижу игроков, способных усилить нападение клуба», — сказал Чугайнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России