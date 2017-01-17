Ширко: Боккетти вписался в игру «Спартака», продление контракта будет на пользу клубу
МОСКВА, 17 янв —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Защитник Сальваторе Боккетти хорошо вписался в систему игры московского «Спартака», поэтому продление контракта с футболистом пойдет на пользу столичному клубу, заявил агентству «Р-Спорт» шестикратный чемпион России в составе «красно-белых» Александр Ширко.
Во вторник лидер Российской футбольной
«Я бы не сказал, что Боккетти является незаменимым футболистом, но это хороший игрок, который вписался в команду и в игру. Плюс — он показывает лидерские качества. Я уверен, что это хороший футболист, и продление контракта с ним идет только на пользу “Спартаку”. В принципе, тут все стороны в плюсе», — сказал Ширко по телефону.
В зимнее трансферное окно «Спартак» приобрел вратаря Александр Селихова, защитника Георгия Джикию, полузащитника Александра Самедова и форварда Луиса Адриано. «Пока не было официальных комментариев, на какое количество новичков команда рассчитывает. Но, в любом случае, было сделано нужное усиление. Были приобретены квалифицированные футболисты, которых фразой «кот в мешке» точно нельзя охарактеризовать. Все четверо, несомненно, усилят «Спартак», — добавил Ширко.
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