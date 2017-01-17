Ширко: Боккетти вписался в игру «Спартака», продление контракта будет на пользу клубу

Во вторник лидер Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Спартак» официально объявил о подписании нового контракта с Боккетти до 30 июня 2020 года. Итальянский футболист дебютировал в «Спартаке» в марте 2013 года и провел за «красно-белых» в общей сложности 71 матч, забив 4 мяча. В нынешнем сезоне 30-летний Боккетти сыграл за «Спартак» в 11 встречах.

«Я бы не сказал, что Боккетти является незаменимым футболистом, но это хороший игрок, который вписался в команду и в игру. Плюс — он показывает лидерские качества. Я уверен, что это хороший футболист, и продление контракта с ним идет только на пользу “Спартаку”. В принципе, тут все стороны в плюсе», — сказал Ширко по телефону.

В зимнее трансферное окно «Спартак» приобрел вратаря Александр Селихова, защитника Георгия Джикию, полузащитника Александра Самедова и форварда Луиса Адриано. «Пока не было официальных комментариев, на какое количество новичков команда рассчитывает. Но, в любом случае, было сделано нужное усиление. Были приобретены квалифицированные футболисты, которых фразой «кот в мешке» точно нельзя охарактеризовать. Все четверо, несомненно, усилят «Спартак», — добавил Ширко.