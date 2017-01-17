СМИ: «Галатасарай» заинтересован в приобретении футболиста «Локомотива» Чорлуки

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Отмечается, что «Галатасарай» нуждается в укреплении линии защиты. Помимо 30-летнего Чорлуки, турецкий клуб рассматривает кандидатуру другого хорватского защитника Домагоя Виды, выступающего за киевское «Динамо».

Чорлука выступает за «Локомотив» с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 15 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.