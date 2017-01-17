Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28460122/
17 января 2017, 20:21 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

СМИ: «Галатасарай» заинтересован в приобретении футболиста «Локомотива» Чорлуки

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» заинтересован в приобретении защитника российского «Локомотива» Ведрана Чорлуки. Об этом сообщает портал haber24.com.

СМИ: Галатасарай заинтересован в приобретении футболиста Локомотива Чорлуки - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отмечается, что «Галатасарай» нуждается в укреплении линии защиты. Помимо 30-летнего Чорлуки, турецкий клуб рассматривает кандидатуру другого хорватского защитника Домагоя Виды, выступающего за киевское «Динамо».

Чорлука выступает за «Локомотив» с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 15 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Галатасарай
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

FIS проверит правомерность выступления в Удмуртии отстраненного лыжника Вылегжанина

Должность президента Федерации бокса России будет упразднена 1 февраля

Биатлонисты потребовали от IBU увеличить штраф за употребление допинга до €1 млн