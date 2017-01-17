Футболист «Ростова» Девич заявил, что его не пугает конкуренция с Азмуном

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33-летний Девич подписал контракт с ростовским клубом во вторник. В «Ростов» он перешел в качестве свободного агента. Азмун считается одним из самых перспективных игроков Ирана, ранее в СМИ сообщалось, что интерес к нему проявляют клубы из ведущих европейских чемпионатов.

«Меня не пугает конкуренция с Азмуном. На протяжении карьеры я никогда не боялся конкуренции. Азмун — очень перспективный игрок, ему нужно прибавить, и он сможет стать одним из лучших нападающих в Европе. Я рад, что буду играть рядом с ним», — сказал Девич.

Вице-президентом и тренером «Ростова» является Курбан Бердыев, под руководством которого ростовская команда заняла второе место в чемпионате России сезона-2015/16. Бердыев с 2001 по 2013 годы возглавлял казанский «Рубин», с которым дважды выиграл чемпионат России. Девич выступал за «Рубин» с 2014 по 2016 годы — то есть уже после того, как Бердыев покинул клуб.

«Я очень рад, что продолжу карьеру в таком клубе, как “Ростов”, — отметил Девич. — За последние полтора года эта команда очень сильно поднялась — как в России, так и в Европе. У нас был короткий разговор с Курбаном Бердыевым, он хотел видеть меня в команде, а я хотел играть у такого большого тренера».

Девич родился в Белграде. Выступал за сербские команды «Звездара», «Железник», «Раднички», «Вождовац», а в 2005 году перешел в украинскую «Волынь». На Украине, гражданство которой принял в 2008 году, он также играл за «Металлист» и «Шахтер». В активе Девича 35 матчей и семь голов за сборную Украины.