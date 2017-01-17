Футболист «Ростова» Девич заявил, что его не пугает конкуренция с Азмуном
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Новичка футбольного клуба «Ростов» украинского нападающего Марко Девича не пугает конкуренция в линии атаки с иранским форвардом Сердаром Азмуном. Об этом Девич сообщил ТАСС.
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33-летний Девич подписал контракт с ростовским клубом во вторник. В «Ростов» он перешел в качестве свободного агента. Азмун считается одним из самых перспективных игроков Ирана, ранее в СМИ сообщалось, что интерес к нему проявляют клубы из ведущих европейских чемпионатов.
«Меня не пугает конкуренция с Азмуном. На протяжении карьеры я никогда не боялся конкуренции. Азмун — очень перспективный игрок, ему нужно прибавить, и он сможет стать одним из лучших нападающих в Европе. Я рад, что буду играть рядом с ним», — сказал Девич.
«Я очень рад, что продолжу карьеру в таком клубе, как “Ростов”, — отметил Девич. — За последние полтора года эта команда очень сильно поднялась — как в России, так и в Европе. У нас был короткий разговор с Курбаном Бердыевым, он хотел видеть меня в команде, а я хотел играть у такого большого тренера».
Девич родился в Белграде. Выступал за сербские команды «Звездара», «Железник», «Раднички», «Вождовац», а в 2005 году перешел в украинскую «Волынь». На Украине, гражданство которой принял в 2008 году, он также играл за «Металлист» и «Шахтер». В активе Девича 35 матчей и семь голов за сборную Украины.
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