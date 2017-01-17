Футболист московского «Локомотива» Чорлука может перейти в «Галатасарай»

По информации издания, руководство клуба из Стамбула дало задание селекционной службе укрепить защитную линию команды в зимнее трансферное окно. Главными целями «Галатасарая» являются игроки сборной Хорватии — защитник Чорлука и опорный полузащитник Домагой Вида из киевского «Динамо». Как сообщается, боссы «Галатасарая» выделили большую сумму на трансферы игроков и ставят цель подписать контракт хотя бы с одним из двух обозначенных футболистов.

Чорлука выступает за «Локомотив» с 2012 года, и с тех пор провел за железнодорожников 119 матчей в чемпионате России, в которых забил 7 мячей. В августе 2016 года 30-летний защитник подписал новый контракт с «Локомотивом» сроком на четыре года.