«Ростов» объявил о подписании контракта с нападающим Девичем

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Контракт с 33-летним игроком рассчитан на 1,5 года. Футболист присоединится к «Ростову» на втором сборе, который начнется 25 января.

Девич стал свободным агентом после того, как в декабре казанский «Рубин» решил не продлевать с ним соглашение. За казанский клуб нападающий провел с февраля 2014 года 41 матч, в которых отметился 11 голами. В текущем сезоне на счету Девича 2 гола в 10 встречах.