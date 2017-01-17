«Ростов» объявил о подписании контракта с нападающим Девичем
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Украинский нападающий Марко Девич подписал соглашение с футбольным клубом «Ростов». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
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Контракт с 33-летним игроком рассчитан на 1,5 года. Футболист присоединится к «Ростову» на втором сборе, который начнется 25 января.
Девич стал свободным агентом после того, как в декабре казанский «Рубин» решил не продлевать с ним соглашение. За казанский клуб нападающий провел с февраля 2014 года 41 матч, в которых отметился 11 голами. В текущем сезоне на счету Девича 2 гола в 10 встречах.
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