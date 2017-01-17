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17 января 2017, 18:48 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» забил 14 голов молодёжному составу клуба из Омана

«Зенит» встретился с молодёжным составом оманского «Сухара» и победил со счётом 14:1.

Зенит встретился с молодёжным составом <span class=error>оманского</span> <span class=error>Сухара</span> и победил со счётом 14:1. Увеличить
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Встреча проходила в закрытом режиме.

«Зенит»: Бабурин (М. Кержаков 62) — Зуйков, Нету (к) (Кришито 41), Йованович (Эрнани 41), Чернов — Мусаев, Цаллагов, Могилевец (Данни 41), Молло (Лесовой 41), Мак — Джорджевич (Кокорин 41).

Контрольный матч.
«Зенит» (Россия) — «Сухар"-мол (U23) — 14:1.
Голы у «Зенита»: Цаллагов 9; Джорджевич 11, 31, 37; Могилевец 15; Мак 28, 68; Мусаев 34; Зуйков 44, 72; Кокорин 55, 58, 66; Данни 80.

Зенит
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