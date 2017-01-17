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17 января 2017, 18:22 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Болельщики признали Ананидзе лучшим футболистом Грузии 2016 года

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе был признан лучшим игроком Грузии в ушедшем году по результатам опроса среди болельщиков, проведенном на сайте Worldsport.ge.

Хавбек красно-белых набрал 48,9 процента голосов респондентов.

Второе место занял полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили (10 процентов), признанный лучшим игроком Грузии в минувшем году по версии местной федерации футбола. 15-е место в голосовании досталось защитнику «Рубина» Соломону Кверквелии (0,7 процента), а 21-е — хавбеку «Урала» Георгию Чантурии (0,2 процента).

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