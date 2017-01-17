Агент: У нас Дзюба король, но Китаю нужны спортсмены с мировым именем

После победы петербуржцев над китайской командой «Чанчунь Ятай» (5:2) в товарищеском матче Дзюба пошутил, что продолжит карьеру в чемпионате Поднебесной.



«При всём уважении к Дзюбе, я не думаю, что в Европе и в Китае его многие знают. Да, у нас он король, вопросов нет, но Китаю сейчас нужны топовые, медийные, известные в мире спортсмены. Аршавин, Дзагоев, Акинфеев, Кокорин — ещё может быть. Зарубежные агенты знают, как правило, только о существовании этих футболистов. Про других русских игроков они даже не слышали.



К ребятам, чьими контрактами я занимаюсь, предложений из Китая пока не поступало. Да и вряд ли такие варианты нам были бы интересны. Те же Бурлак и Щенников заинтересованы в первую очередь в игровой практике и сейчас хотят реализовать себя в нашем чемпионате. Естественно, предложения из-за рубежа — это всегда заманчиво, но лишь когда речь идёт о Европе. Китай пока не интересен», — рассказал Пушкин в общении с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Гаркушко.