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17 января 2017, 18:16 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

СМИ: Защитник «Зари» продолжит карьеру в РФПЛ

Белорусский защитник «Зари» Михаил Сиваков перейдет в один из клубов российской премьер-лиги, утверждет sportarena.com.

Белорусский защитник Зари Михаил <span class=error>Сиваков</span> перейдет в один из клубов российской <nobr>премьер-лиги.</nobr> Увеличить
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В ближайшее время он отправится на зимние сборы. По информации источника, футболист попытается зарекомендовать себя в команде, отправившейся на зарубежные сборы 14 или 15 января.

Сиваков защищает цвета «Зари» с 2015 года. В общей сложности за луганский клуб он провел 48 матчей и забил 1 гол.

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