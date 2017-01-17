СМИ: Защитник «Зари» продолжит карьеру в РФПЛ
Белорусский защитник «Зари» Михаил Сиваков перейдет в один из клубов российской
премьер-лиги, утверждет sportarena.com.
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В ближайшее время он отправится на зимние сборы. По информации источника, футболист попытается зарекомендовать себя в команде, отправившейся на зарубежные сборы 14 или 15 января.
Сиваков защищает цвета «Зари» с 2015 года. В общей сложности за луганский клуб он провел 48 матчей и забил 1 гол.
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