Источник: Боккетти подпишет новый контракт со «Спартаком» на 2,5 года

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Контракт итальянца с красно-белыми истекает летом 2017 года. Ранее сообщалось, что клуб намерен предложить 30-летнему защитнику новое соглашение с зарплатой €2 млн в год. Агент Боккетти Андреа Д’Амико находится в Москве.

«Новый контракт будет подписан в самое ближайшее время. Срок соглашения — 2,5 года», — сообщил источник.

Официальных комментариев от клуба и представителя игрока ТАСС получить пока не удалось.

Боккетти выступает за «Спартак» с 2013 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он провел 11 матчей и забил один гол.