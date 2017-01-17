Источник: Боккетти подпишет новый контракт со «Спартаком» на 2,5 года
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Защитник Сальваторе Боккетти в ближайшее время подпишет с московским футбольным клубом «Спартак» новый контракт на 2,5 года. Об это ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Контракт итальянца с
«Новый контракт будет подписан в самое ближайшее время. Срок соглашения — 2,5 года», — сообщил источник.
Официальных комментариев от клуба и представителя игрока ТАСС получить пока не удалось.
Боккетти выступает за «Спартак» с 2013 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он провел 11 матчей и забил один гол.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter