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17 января 2017, 18:14 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Источник: Боккетти подпишет новый контракт со «Спартаком» на 2,5 года

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Защитник Сальваторе Боккетти в ближайшее время подпишет с московским футбольным клубом «Спартак» новый контракт на 2,5 года. Об это ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Соглашение итальянского защитника с <nobr>красно-белыми</nobr> истекает летом 2017 года. Увеличить
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Контракт итальянца с красно-белыми истекает летом 2017 года. Ранее сообщалось, что клуб намерен предложить 30-летнему защитнику новое соглашение с зарплатой €2 млн в год. Агент Боккетти Андреа Д’Амико находится в Москве.

«Новый контракт будет подписан в самое ближайшее время. Срок соглашения — 2,5 года», — сообщил источник.

Официальных комментариев от клуба и представителя игрока ТАСС получить пока не удалось.

Боккетти выступает за «Спартак» с 2013 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он провел 11 матчей и забил один гол.

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