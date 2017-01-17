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17 января 2017, 16:56 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Л. Адриано: Луческу мне почти как отец, матч с «Зенитом» будет для меня значимым

Новичок «Спартака» нападающий Луис Адриано рассказал, какие цели он ставит перед собой в новом клубе, а также признался, что игра с «Зенитом» будет для него особенной, так как команду возглавляет Мирча Луческу, с которым он работал ранее в «Шахтёре».

«У «Спартака» самый красивый музей, который я когда-либо видел. Очень горжусь тем, что нахожусь здесь. Я рад, что моя майка также останется в этом музее. Я разговаривал с Алексом (бывший игрок «Спартака». — Прим. «Чемпионата»), он сказал, что здесь очень уютно и хорошие болельщики. Здесь очень приятно находиться.

Безусловно, цель — быть на первом месте. Я знаю, что мы превосходим «Зенит» на пять очков. Буду с честью защищать цвета «Спартака», чтобы помочь команде стать чемпионом.

Чувствую себя очень хорошо, единственное, немного устал после перелёта. Это немного утомило меня, а так, я готов. Хочу показать намного выше уровень игры, чем в «Шахтёре». Конечно, я буду максимально буду отдаваться на поле против Луческу, считаю его почти своим отцом, поэтому для меня это будет значимый матч. Я рад возможности играть за «Спартак», — сказал бразилец в интервью клубному телевидению.

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