Л. Адриано: Луческу мне почти как отец, матч с «Зенитом» будет для меня значимым

«У «Спартака» самый красивый музей, который я когда-либо видел. Очень горжусь тем, что нахожусь здесь. Я рад, что моя майка также останется в этом музее. Я разговаривал с Алексом (бывший игрок «Спартака». — Прим. «Чемпионата»), он сказал, что здесь очень уютно и хорошие болельщики. Здесь очень приятно находиться.



Безусловно, цель — быть на первом месте. Я знаю, что мы превосходим «Зенит» на пять очков. Буду с честью защищать цвета «Спартака», чтобы помочь команде стать чемпионом.



Чувствую себя очень хорошо, единственное, немного устал после перелёта. Это немного утомило меня, а так, я готов. Хочу показать намного выше уровень игры, чем в «Шахтёре». Конечно, я буду максимально буду отдаваться на поле против Луческу, считаю его почти своим отцом, поэтому для меня это будет значимый матч. Я рад возможности играть за «Спартак», — сказал бразилец в интервью клубному телевидению.