Л. Адриано: Луческу мне почти как отец, матч с «Зенитом» будет для меня значимым
Новичок «Спартака» нападающий Луис Адриано рассказал, какие цели он ставит перед собой в новом клубе, а также признался, что игра с «Зенитом» будет для него особенной, так как команду возглавляет Мирча Луческу, с которым он работал ранее в «Шахтёре».
«У «Спартака» самый красивый музей, который я
Безусловно, цель — быть на первом месте. Я знаю, что мы превосходим «Зенит» на пять очков. Буду с честью защищать цвета «Спартака», чтобы помочь команде стать чемпионом.
Чувствую себя очень хорошо, единственное, немного устал после перелёта. Это немного утомило меня, а так, я готов. Хочу показать намного выше уровень игры, чем в «Шахтёре». Конечно, я буду максимально буду отдаваться на поле против Луческу, считаю его почти своим отцом, поэтому для меня это будет значимый матч. Я рад возможности играть за «Спартак», — сказал бразилец в интервью клубному телевидению.
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