Источник: «Локомотив» продлил просмотр футболиста Коре до 19 января
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Футбольный клуб «Локомотив» продлил просмотр французского нападающего Александра Коре до 19 января. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Коре, принадлежащий литовскому клубу «Стумбрас», проходит просмотр в «Локомотиве» на первом
«Коре точно останется в “Локомотиве” до следующей игры. На него еще посмотрят, затем будут решать», — сказал собеседник агентства.
Коре в чемпионате Литвы сезона-2016/17 провел 13 матчей, в которых забил один гол. Следующий контрольный матч на сборе в Испании «Локомотив» проведет 19 января против швейцарского «Базеля». Сбор команды завершится 23 января.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter