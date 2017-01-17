Источник: «Локомотив» продлил просмотр футболиста Коре до 19 января

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Коре, принадлежащий литовскому клубу «Стумбрас», проходит просмотр в «Локомотиве» на первом учебно-тренировочном сборе команды в испанской Эстепоне. В понедельник он забил два гола в товарищеском матче с молодежным составом бременского «Вердера» (2:0). Ранее главный тренер железнодорожников Юрий Семин рассказывал ТАСС, что французский 25-летний нападающий пробудет на сборе «Локомотива» до 16 января включительно.

«Коре точно останется в “Локомотиве” до следующей игры. На него еще посмотрят, затем будут решать», — сказал собеседник агентства.

Коре в чемпионате Литвы сезона-2016/17 провел 13 матчей, в которых забил один гол. Следующий контрольный матч на сборе в Испании «Локомотив» проведет 19 января против швейцарского «Базеля». Сбор команды завершится 23 января.