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17 января 2017, 16:47 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Источник: «Локомотив» продлил просмотр футболиста Коре до 19 января

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Футбольный клуб «Локомотив» продлил просмотр французского нападающего Александра Коре до 19 января. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В понедельник французский форвард забил два гола в товарищеском матче с молодежным составом бременского Вердера Увеличить
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Коре, принадлежащий литовскому клубу «Стумбрас», проходит просмотр в «Локомотиве» на первом учебно-тренировочном сборе команды в испанской Эстепоне. В понедельник он забил два гола в товарищеском матче с молодежным составом бременского «Вердера» (2:0). Ранее главный тренер железнодорожников Юрий Семин рассказывал ТАСС, что французский 25-летний нападающий пробудет на сборе «Локомотива» до 16 января включительно.

«Коре точно останется в “Локомотиве” до следующей игры. На него еще посмотрят, затем будут решать», — сказал собеседник агентства.

Коре в чемпионате Литвы сезона-2016/17 провел 13 матчей, в которых забил один гол. Следующий контрольный матч на сборе в Испании «Локомотив» проведет 19 января против швейцарского «Базеля». Сбор команды завершится 23 января.

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