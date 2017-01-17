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17 января 2017, 16:19 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты ЦСКА сыграют со швейцарским «Воленом» и польским «Пястом» на первом сборе

Футболисты ЦСКА проведут контрольные матчи со швейцарским «Воленом» и польским «Пястом» из Гливице в рамках первого подготовительного сбора в испанском Кампоаморе, сообщается на официальном сайте московского клуба.

Как сообщается, встреча с «Воленом», выступающим во втором по силе дивизионе чемпионата Швейцарии, пройдет 21 января и начнется в 17:30 по московскому времени. Матч с «Пястом», занимающим 13-е место в турнирной таблице чемпионата Польши, состоится 22 января в 14:00 мск.

Первый тренировочный сбор ЦСКА в Кампоаморе, начавшийся 10 января, завершится 22-го. Второй сбор команды пройдет также в Кампоаморе с 26 января по 7 февраля.

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