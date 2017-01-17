Футболисты ЦСКА сыграют со швейцарским «Воленом» и польским «Пястом» на первом сборе

Как сообщается, встреча с «Воленом», выступающим во втором по силе дивизионе чемпионата Швейцарии, пройдет 21 января и начнется в 17:30 по московскому времени. Матч с «Пястом», занимающим 13-е место в турнирной таблице чемпионата Польши, состоится 22 января в 14:00 мск.

Первый тренировочный сбор ЦСКА в Кампоаморе, начавшийся 10 января, завершится 22-го. Второй сбор команды пройдет также в Кампоаморе с 26 января по 7 февраля.