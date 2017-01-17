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17 января 2017, 14:47 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Глушаков: Адриано создаст в ФК «Спартак» конкуренцию, чтобы Зе Луиш не расслаблялся

Бразильский нападающий Луис Адриано создаст конкуренцию в московском «Спартаке», чтобы играющий на той же позиции Зе Луиш не расслаблялся, считает футболист «красно-белых» Денис Глушаков.

В понедельник «Спартак» подписал долгосрочный контракт с Адриано, ранее выступавшим за итальянский «Милан». Как правило, на позиции центрального нападающего в составе «красно-белых» выступает Зе Луиш. В текущем сезоне футболист из Кабо-Верде провел за «Спартак» 12 матчей в РФПЛ, в которых забил пять мячей.

«С Адриано я не знаком лично, еще не общался, но знаю, какой это футболист. Это хороший игрок, который должен помочь “Спартаку”, у нас на этой позиции не так много футболистов. Кроме Зе Луиша, чистых нападающих нет, хотя иногда (Лоренсо) Мельгарехо используют. Думаю, что Адриано создаст хорошую конкуренцию, чтобы Зе Луиш, скажем так, не расслаблялся», — сказал Глушаков по телефону агентству «Р-Спорт».

«Когда больше игроков, есть выбор у тренера, ему легче найти замену футболистам, которые выпадают из-за травм. К тому же, у нас не такая большая скамейка была. Руководство решило, что нужны футболисты, которые помогут команде», — продолжил Глушаков.

В понедельник также состоялся переход полузащитника Александра Самедова из московского «Локомотива» в «Спартак». В текущем сезоне 32-летний россиянин провел за «железнодорожников» 17 матчей во всех турнирах и отметился пятью голами.

«Александр — очень опытный футболист, воспитанник “Спартака”. Уверен, что в атмосферу команды он впишется без проблем, в сборной играет все-таки. Я думаю, что (Массимо) Каррера решит, на какой позиции он видит Сашу. Если на позиции (Куинси) Промеса, то здоровая конкуренция — всегда хорошо. Играет тот, кто на данный момент сильнее. Логично, что если руководство и тренер хотели, чтобы Саша был в команде, значит, было понимание, какое он место займет. Желаю ему, чтобы он выигрывал конкуренцию и играл в основе», — добавил Глушаков.

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