Глушаков: Адриано создаст в ФК «Спартак» конкуренцию, чтобы Зе Луиш не расслаблялся

В понедельник «Спартак» подписал долгосрочный контракт с Адриано, ранее выступавшим за итальянский «Милан». Как правило, на позиции центрального нападающего в составе «красно-белых» выступает Зе Луиш. В текущем сезоне футболист из Кабо-Верде провел за «Спартак» 12 матчей в РФПЛ, в которых забил пять мячей.

«С Адриано я не знаком лично, еще не общался, но знаю, какой это футболист. Это хороший игрок, который должен помочь “Спартаку”, у нас на этой позиции не так много футболистов. Кроме Зе Луиша, чистых нападающих нет, хотя иногда (Лоренсо) Мельгарехо используют. Думаю, что Адриано создаст хорошую конкуренцию, чтобы Зе Луиш, скажем так, не расслаблялся», — сказал Глушаков по телефону агентству «Р-Спорт».

«Когда больше игроков, есть выбор у тренера, ему легче найти замену футболистам, которые выпадают из-за травм. К тому же, у нас не такая большая скамейка была. Руководство решило, что нужны футболисты, которые помогут команде», — продолжил Глушаков.

В понедельник также состоялся переход полузащитника Александра Самедова из московского «Локомотива» в «Спартак». В текущем сезоне 32-летний россиянин провел за «железнодорожников» 17 матчей во всех турнирах и отметился пятью голами.