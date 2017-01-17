Глушаков: Адриано создаст в ФК «Спартак» конкуренцию, чтобы Зе Луиш не расслаблялся
Бразильский нападающий Луис Адриано создаст конкуренцию в московском «Спартаке», чтобы играющий на той же позиции Зе Луиш не расслаблялся, считает футболист «красно-белых» Денис Глушаков.
В понедельник «Спартак» подписал долгосрочный контракт с Адриано, ранее выступавшим за итальянский «Милан». Как правило, на позиции центрального нападающего в составе «красно-белых» выступает Зе Луиш. В текущем сезоне футболист из
«С Адриано я не знаком лично, еще не общался, но знаю, какой это футболист. Это хороший игрок, который должен помочь “Спартаку”, у нас на этой позиции не так много футболистов. Кроме Зе Луиша, чистых нападающих нет, хотя иногда (Лоренсо) Мельгарехо используют. Думаю, что Адриано создаст хорошую конкуренцию, чтобы Зе Луиш, скажем так, не расслаблялся», — сказал Глушаков по телефону агентству «Р-Спорт».
«Когда больше игроков, есть выбор у тренера, ему легче найти замену футболистам, которые выпадают
В понедельник также состоялся переход полузащитника Александра Самедова из московского «Локомотива» в «Спартак». В текущем сезоне 32-летний россиянин провел за «железнодорожников» 17 матчей во всех турнирах и отметился пятью голами.
«Александр — очень опытный футболист, воспитанник “Спартака”. Уверен, что в атмосферу команды он впишется без проблем, в сборной играет
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