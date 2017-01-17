Источник: «Ростов» договорился о подписании контракта с Марко Девичем

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Соглашение 33-летнего форварда будет рассчитано до конца сезона.

Девич стал свободным агентом после того, как в декабре казанский «Рубин» решил не продлевать с ним соглашение. За казанский клуб нападающий провел с февраля 2014 года 41 матч, в которых отметился 11 голами. В текущем сезоне на счету Девича 2 гола в 10 встречах.

С 2005 года и до переезда в «Рубин» Девич выступал за ряд украинских клубов, а в 2008 году получил гражданство этой страны и начал выступать за сборную — на его счету 7 голов в 25 встречах и участие в домашнем чемпионате Европы 2012 года.

Переговоры с «Зенитом» по Нобоа продолжаются

По словам источника, продолжаются переговоры о переходе полузащитника команды Кристиана Нобоа в санкт-перебургский «Зенит», и от этого в дальнейшем будет зависеть трансферная политика ростовчан.

«Нобоа продолжает переговоры с “Зенитом”. Другие варианты пока не рассматриваются — либо “Зенит”, либо “Ростов”. От этого во многом будет зависеть будущее Саида Эззатоллахи. Игрок хочет иметь больше игровой практики, и клуб это понимает, но если уйдет Нобоа, то иранец должен остаться», — рассказал источник.

«Клуб рассматривает варианты усиления, готов пригласить игроков на просмотр, но, опять же, ситуация во многом зависит от переговоров по Нобоа», — отметил источник.

Контракт 31-летнего Нобоа с «Ростовом» истекает по окончании сезона.

Также источник сообщил, что пока «Ростов» не рассматривает всерьез приобретение защитника «Рубина» Соломона Кверквелии, с которым хорошо знаком вице-президент- тренер ростовчан Курбан Бердыев по работе в казанском клубе. Ранее портал Life.ru сообщил об интересе к 24-летнему грузину, который не провел за казанцев ни одной игры при работающем в клубе с лета тренере Хави Грасии, со стороны «Ростова», а также московских «Локомотива» и «Спартака».

ТАСС пока не удалось получить официальные комментарии.