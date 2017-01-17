Владимир Абрамов: Будь я в руководстве «Крыльев», именно так бы и действовал
Известный футбольный агент раскрывает схемы, по которым «Зенит» мог приобрести у «Крыльев Советов» француза Молло.
Французский «Сент-Этьен» может обратиться в ФИФА, чтобы те выяснили, сколько же на самом деле «Зенит» заплатил «Крыльям Советов» за француза Йоанна Молло. Дело в том, что по договору с самарским клубом «Сент-Этьен» должен получить половину от трансфера игрока. Официально это 500 000 евро, но, как заявили руководители французского клуба, по поступившей им информации, «Крылья» получили 3,2 миллиона евро. Ситуацию комментирует известный футбольный агент Владимир Абрамов.
— Может такое быть — продали за три миллиона, но «Сент-Этьену» сообщили, что за полмиллиона?
— Вполне. «Сент-Этьен» продал «Крыльям» Молло, этот футболист, судя по всему, им особенно не был нужен. При последующей продаже Молло «Сент-Этьен» имеет право на половину трансферной суммы. Эту бумажку о трансфере, подписанную двумя клубами, и отправляют через РФС в федерацию футбола Франции. А федерация сообщает об этом клубу. Думаю, «Сент-Этьен» их вполне устраивали эти 250 тысяч евро. Просто узнали, что он переходит в «Зенит». Французы не идиоты, даже, сказал бы, жадноватые на деньги. При слове «Зенит» у них сразу это возникли сомнение — больно «невкусная» сделка для такого клуба.
— Так что —
— Нет.
— Это типа «подъемные»? Был в советские времена такой термин…
—
— Так через агента все очень просто — взял, оформил как презент за услугу…
— Конечно. Агент
— Это тот самый случай, что формально все чисто! Не подкопаешься!
— Совершенно верно. Но это нормально. Будь я в руководстве «Крыльев Советов», именно так бы и действовал. Вот как реально все происходит, я это говорю вам как человек много лет проработавший в этом бизнесе. Вот я руководитель клуба, ко мне приехали представители «Зенита»: «Хотели бы купить Молло». «Если вы даете три миллиона, мы, конечно, согласны, но у нас проблема — если продаем за три миллиона, полтора забирает «Сент-Этьен». И тогда какой нам смысл! И не заработаем особо, и хорошего футболиста потеряем. Мы вам откровенно говорим: «Это ваша головная боль! Если вы придумаете, как нам обойти эти условия, чтобы не платить «Сент-Этьену» и нас не подставить — тогда согласны!» И тогда подключаются юристы — не «Крыльев Советов» (откуда в Самаре такие специалисты!), а серьезные юристы «Газпрома» и экономисты из
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