Владимир Абрамов: Будь я в руководстве «Крыльев», именно так бы и действовал

Французский «Сент-Этьен» может обратиться в ФИФА, чтобы те выяснили, сколько же на самом деле «Зенит» заплатил «Крыльям Советов» за француза Йоанна Молло. Дело в том, что по договору с самарским клубом «Сент-Этьен» должен получить половину от трансфера игрока. Официально это 500 000 евро, но, как заявили руководители французского клуба, по поступившей им информации, «Крылья» получили 3,2 миллиона евро. Ситуацию комментирует известный футбольный агент Владимир Абрамов.

— Может такое быть — продали за три миллиона, но «Сент-Этьену» сообщили, что за полмиллиона?

— Вполне. «Сент-Этьен» продал «Крыльям» Молло, этот футболист, судя по всему, им особенно не был нужен. При последующей продаже Молло «Сент-Этьен» имеет право на половину трансферной суммы. Эту бумажку о трансфере, подписанную двумя клубами, и отправляют через РФС в федерацию футбола Франции. А федерация сообщает об этом клубу. Думаю, «Сент-Этьен» их вполне устраивали эти 250 тысяч евро. Просто узнали, что он переходит в «Зенит». Французы не идиоты, даже, сказал бы, жадноватые на деньги. При слове «Зенит» у них сразу это возникли сомнение — больно «невкусная» сделка для такого клуба.

— Так что — по-черному «Зенит» как-то заплатил?

— Нет. По-черному это не проходит. Но есть схемы. Первое. Можно взять и вписать в личный контракт футболиста так называемый сайнинг-бонус — то есть премиальные за переход. На эти деньги «Сент-Этьен» не имеет никаких прав.

— Это типа «подъемные»? Был в советские времена такой термин…

— По-русски можно сказать и так. Хотя это не совсем верное определение. Когда я ехал работать в Ливию из СССР, мне выплатили подъемное пособие — понятно, я должен был на эти деньги купить какую-то мебель, привезти семью — сам бы не потянул. А сайнинг-бонус футболисту — это именно премия за заключение контракта. За то, что футболист согласился перейти из одного клуба в другой. Вот он переходит «Зенит», ему говорят: «Мы тебе сайнинг-бонус дадим». «Какой?» «100 000 дополнительно». «Отлично!» «А если мы тебе дадим не сто тысяч, а пятьсот тысяч?» «Да это вообще шикарно!» «А если мы тебе в контракт запишем, что даем два миллиона, а на самом деле получишь полмиллиона, а остальные деньги пойдут на финансирование клуба?» «Без проблем!» Если человек адекватный, он никогда никому об этом не скажет. Но футболисты разные бывают. Поэтому, скорее всего, сделка могла пройти через его агента. Агенты более адекватные, чем футболисты.

— Так через агента все очень просто — взял, оформил как презент за услугу…

— Конечно. Агент вообще-то получает деньги от трансфера или суммы заработной платы. А тут с ним составляют отдельный дополнительный договор. И выписывают огромную сумму. Может быть такое? А почему нет! Ну, хочет «Газпром» его отблагодарить.

— Это тот самый случай, что формально все чисто! Не подкопаешься!