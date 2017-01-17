«Зенит» ведет переговоры с Нобоа. Свежие трансферные новости и слухи
«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.
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АДРИАНО ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ СО «СПАРТАКОМ»
Бразильский нападающий Луис Адриано вчера вечером прибыл в Москву и подписал долгосрочный контракт со «Спартаком». За
— Общался с МассимоКаррерой, и он сказал, что в «Спартаке» приятно находиться и здесь теплые болельщики, — сказал форвард в интервью «Матч ТВ».
ПОЛЬСКОГО ЗАЩИТНИКА В «РОСТОВЕ» НЕ БУДЕТ
«Ростов» не смог договорить о личном контракте с 22-летним защитником Ярославом Яхом, который выступает запольский «Заглембе». Издание PolsatSport утверждает, что трансфер между клубами был согласован, но
«Ростов» мог заплатить за трансфер 2 миллиона евро.
ШКУЛЕТИЧ ВЫБИРАЕТ МЕЖДУ ПАОКОМ И АЕКОМ
Нападающий «Локомотива» ПетарШкулетич может продолжить карьеру в Греции, информирует информирует
Напомним, что «Локомотив» выставил игрока на трансфер. В нынешнем сезоне Шкулетич провел за «Локомотив» 10 матчей и забил 2 гола.
ЛАЗИЧ МОЖЕТ ПРОДОЛЖИТЬ КАРЬЕРУ В ТУРЦИИ
Защитник «Анжи» ДаркоЛазич, скорее всего, покинет клуб из Махачкалы. Издание FutbolArena утверждает, что футболистом всерьез заинтересовался турецкий «Аланьяспор».
В нынешнем сезоне Лазич провел 11 матчей за «Анжи».
АМИР НАТХО НА ПРОСМОТРЕ В «ЛОКОМОТИВЕ»
Полузащитник Амир Натхо проходит просмотр в «Локомотиве». Вчера футболист вышел на поле в товарищеском матче с «Вердером U23».
Напомним, что Натхо выступал за молодежный состав «Барселоны», ЦСКА и «Краснодар».
«ЗЕНИТ» ПРЕДЛОЖИЛ КОНТРАКТ НОБОА НА 2.5 ГОДА
«Зенит» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Ростова» КристианаНобоа. По информации’Спорт день за днем, эквадорец заинтересован в длительном контракте, тогда как максимальный срок, на который готовы пойти питерцы — два с половиной года.
В данный момент Нобоа находится на сборах с «Ростовом».
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