«Зенит» ведет переговоры с Нобоа. Свежие трансферные новости и слухи

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АДРИАНО ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ СО «СПАРТАКОМ»

Бразильский нападающий Луис Адриано вчера вечером прибыл в Москву и подписал долгосрочный контракт со «Спартаком». За красно-белых футболист будет выступать под 12 номером.

— Общался с МассимоКаррерой, и он сказал, что в «Спартаке» приятно находиться и здесь теплые болельщики, — сказал форвард в интервью «Матч ТВ».

ПОЛЬСКОГО ЗАЩИТНИКА В «РОСТОВЕ» НЕ БУДЕТ

«Ростов» не смог договорить о личном контракте с 22-летним защитником Ярославом Яхом, который выступает запольский «Заглембе». Издание PolsatSport утверждает, что трансфер между клубами был согласован, но желто-синие не смогли удовлетворить запросы игрока.

«Ростов» мог заплатить за трансфер 2 миллиона евро.

ШКУЛЕТИЧ ВЫБИРАЕТ МЕЖДУ ПАОКОМ И АЕКОМ

Нападающий «Локомотива» ПетарШкулетич может продолжить карьеру в Греции, информирует информирует интернет-портал Eurosport.onet.pl. Стоит отметить, что игрок отказался переходить в «Легию», с которой вел переговоры.

Напомним, что «Локомотив» выставил игрока на трансфер. В нынешнем сезоне Шкулетич провел за «Локомотив» 10 матчей и забил 2 гола.

ЛАЗИЧ МОЖЕТ ПРОДОЛЖИТЬ КАРЬЕРУ В ТУРЦИИ

Защитник «Анжи» ДаркоЛазич, скорее всего, покинет клуб из Махачкалы. Издание FutbolArena утверждает, что футболистом всерьез заинтересовался турецкий «Аланьяспор».

В нынешнем сезоне Лазич провел 11 матчей за «Анжи».

АМИР НАТХО НА ПРОСМОТРЕ В «ЛОКОМОТИВЕ»

Полузащитник Амир Натхо проходит просмотр в «Локомотиве». Вчера футболист вышел на поле в товарищеском матче с «Вердером U23».

Напомним, что Натхо выступал за молодежный состав «Барселоны», ЦСКА и «Краснодар».

«ЗЕНИТ» ПРЕДЛОЖИЛ КОНТРАКТ НОБОА НА 2.5 ГОДА

«Зенит» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Ростова» КристианаНобоа. По информации’Спорт день за днем, эквадорец заинтересован в длительном контракте, тогда как максимальный срок, на который готовы пойти питерцы — два с половиной года.

В данный момент Нобоа находится на сборах с «Ростовом».