О. Иванов: Заехали в Москву лепить снеговиков, сейчас вот лепим физическую форму

«Какой это сбор для меня? Честно говоря, никогда не считал их. Надеюсь, отмечать начало сборов не будем. Переход получился в тёплые края. Правда, сначала заехали в Москву, лепить снеговиков. Сейчас вот лепим физическую форму.



Соскучился по футболу, по команде — месяц был без ребят. Думаю, за сборы мы успеем надоесть друг другу. У нас в команде есть новичок, мы знаем Беришу, он играл за “Анжи”. Достаточно квалифицированный футболист, быстрый, техничный. Нам только в плюс, что успели быстрее всех среагировать и подписать такого футболиста.



Как быть Берише, не менее быстрым Мохаммади на фланге? Ему следует проложить для себя отдельные рельсы, чтобы они не мешали друг другу (улыбается). На самом деле, думаю, ребята разберутся», — подытожил Иванов.