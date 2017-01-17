Федор Смолов: Лимит на легионеров мне не помог

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По словам форварда, он начал получать игровое время в «Динамо» благодаря Андрею Кобелеву, который являлся тренером бело-голубых.

— В Европе, если ты чего-то не хочешь или у тебя не получается, тебя никто не будет уговаривать. Со своими проблемами ты должен разбираться сам, — приводит The-flow слова Смолова. — У нас в России, к сожалению, с иностранцами возятся и носят их на руках. В Европе все иначе. Не хочешь — не надо, ищи себе другую команду в следующее трансферное окно.

— Разве россиян не носят? Из-за лимита на иностранцев так или иначе появишься на поле.

— Тут нельзя не согласиться, конечно. Но в то же время, это вопрос индивидуальный: можно почивать на лаврах, зная, что ты и так будешь играть. А можно ставить перед собой цели. Ты же играешь в футбол, чтобы выигрывать, а не просто чтобы выйти на поле и получить зарплату. Другой момент, что это не всегда получается. Да и с нашей сборной требуют как с одной из футбольных сверхдержав, хотя мы объективно ей не являемся.

— Лично вам на начальном этапе карьеры лимит помог?

— Нет. Я стал играть только благодаря Андрею Николаевичу Кобелеву, Не помню, приняли лимит тогда или нет.