Федор Смолов: Лимит на легионеров мне не помог
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов подчеркнул, что лимит на легионеров не помог ему на начальном этапе карьеры.
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Видимо, что-то случилось...
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По словам форварда, он начал получать игровое время в «Динамо» благодаря Андрею Кобелеву, который являлся тренером
— В Европе, если ты
— Разве россиян не носят?
— Тут нельзя не согласиться, конечно. Но в то же время, это вопрос индивидуальный: можно почивать на лаврах, зная, что ты и так будешь играть. А можно ставить перед собой цели. Ты же играешь в футбол, чтобы выигрывать, а не просто чтобы выйти на поле и получить зарплату. Другой момент, что это не всегда получается. Да и с нашей сборной требуют как с одной из футбольных сверхдержав, хотя мы объективно ей не являемся.
— Лично вам на начальном этапе карьеры лимит помог?
— Нет. Я стал играть только благодаря Андрею Николаевичу Кобелеву, Не помню, приняли лимит тогда или нет.
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