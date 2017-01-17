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17 января 2017, 13:25 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Федор Смолов: Лимит на легионеров мне не помог

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов подчеркнул, что лимит на легионеров не помог ему на начальном этапе карьеры.

Нападающий Краснодара Федор Смолов подчеркнул что лимит на легионеров не помог ему на начальном этапе карьеры. Увеличить
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По словам форварда, он начал получать игровое время в «Динамо» благодаря Андрею Кобелеву, который являлся тренером бело-голубых.

— В Европе, если ты чего-то не хочешь или у тебя не получается, тебя никто не будет уговаривать. Со своими проблемами ты должен разбираться сам, — приводит The-flow слова Смолова. — У нас в России, к сожалению, с иностранцами возятся и носят их на руках. В Европе все иначе. Не хочешь — не надо, ищи себе другую команду в следующее трансферное окно.

— Разве россиян не носят? Из-за лимита на иностранцев так или иначе появишься на поле.

— Тут нельзя не согласиться, конечно. Но в то же время, это вопрос индивидуальный: можно почивать на лаврах, зная, что ты и так будешь играть. А можно ставить перед собой цели. Ты же играешь в футбол, чтобы выигрывать, а не просто чтобы выйти на поле и получить зарплату. Другой момент, что это не всегда получается. Да и с нашей сборной требуют как с одной из футбольных сверхдержав, хотя мы объективно ей не являемся.

— Лично вам на начальном этапе карьеры лимит помог?

— Нет. Я стал играть только благодаря Андрею Николаевичу Кобелеву, Не помню, приняли лимит тогда или нет.

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