Рамирес: На моём теле достаточно места, чтобы сделать тату в честь «Краснодара»

«В первые дни в новом клубе чувствую себя хорошо, уже потихоньку вливаюсь в группу, стараюсь работать и отдаваться по полной, чтобы достичь каких-то результатов вместе с командой. Я думаю, это ментальность всех игроков здесь.



Я пытаюсь совершить те действия, которые ожидают от меня тренер и другие игроки. Потому что если ты не будешь это делать в процессе тренировки, ты не добьёшься этого в игре. Тренировки весьма хорошие, очень сильные. Это прекрасное подспорье, чтобы подойти на 100% готовым к чемпионату.

Когда я приехал, мне помогли адаптироваться бразильские игроки, уругвайский игрок (Маурисио), колумбиец (Лаборде). Нас связывает не только культура, но и язык. Меня приняли очень хорошо, и на данном этапе я как можно быстрее стараюсь выучить русский язык.



Меня поразила инфраструктура клуба, она потрясающая. База, стадион. Думаю, что все профессионально выполняют свою работу. Множество татуировок? У меня нет никаких тату с командами, они в основном связаны с моей семьёй. Но на моём теле достаточно места, чтобы сделать тату футбольного клуба «Краснодар»", — сказал эквадорец в интервью клубному телевидению.