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17 января 2017, 13:19 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Краснодар» предложил за шведского полузащитника Клаессона примерно € 2 млн

Полузащитник «Эльфсборга» Виктор Клаессон близок к переходу в «Краснодар», утверждает Aftonbladet.

По информации шведского сайта, краснодарский клуб предложил за 25-летнего футболиста 18 млн шведских крон (€ 1,9 млн). При этом сумма трансфера может вырасти до 20 млн крон в случае определённых достижений Клаессона в «Краснодаре». Самому футболисту предложен контракт, по которому он будет зарабатывать чуть больше 5 млн крон (свыше € 500 тыс.) в год.

На прошлой неделе другое шведское издание Expressen сообщило, что Клаессоном интересуется московский ЦСКА.

В активе Клаессона девять матчей и один гол в составе сборной Швеции. За «Эльфсборг» он сыграл 177 матчей, в которых забил 45 голов и сделал 37 голевых пасов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Клаессона в € 1,5 млн.

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