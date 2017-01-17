Футболисты «Спартака» закончили прохождение медосмотра

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Во вторник осмотр прошли Артем Ребров, Александр Селихов, Сергей Песьяков, Денис Кутин, Сердар Таски, Александр Пуцко, Георгий Джикия, Артем Тимофеев, Ивелин Попов, Квинси Промес, Денис Давыдов и Зе Луиш.

«Я очень соскучился по футболу. С нетерпением жду, когда приступим к работе», — заявил Промес, который приехал на медобследование одним из первых.

В первую группу, которая прошла осмотр в понедельник, вошли Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Александр Зуев, Маурисио, Фернандо, Роман Зобнин, Евгений Макеев и Лоренсо Мельгарехо.

Александр Самедов и Луис Адриано, о переходах которых «Спартак» объявил в понедельник, обследование не проходили, потому что сделали это ранее в январе.

Первый зимний сбор «Спартака», который пройдет в ОАЭ, начнется 18 января.