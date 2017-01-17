Футболисты «Спартака» закончили прохождение медосмотра
МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Футболисты основного состава московского «Спартака» закончили прохождение медосмотра. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Во вторник осмотр прошли Артем Ребров, Александр Селихов, Сергей Песьяков, Денис Кутин, Сердар Таски, Александр Пуцко, Георгий Джикия, Артем Тимофеев, Ивелин Попов, Квинси Промес, Денис Давыдов и Зе Луиш.
«Я очень соскучился по футболу. С нетерпением жду, когда приступим к работе», — заявил Промес, который приехал на медобследование одним из первых.
В первую группу, которая прошла осмотр в понедельник, вошли Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Александр Зуев, Маурисио, Фернандо, Роман Зобнин, Евгений Макеев и Лоренсо Мельгарехо.
Александр Самедов и Луис Адриано, о переходах которых «Спартак» объявил в понедельник, обследование не проходили, потому что сделали это ранее в январе.
Первый зимний сбор «Спартака», который пройдет в ОАЭ, начнется 18 января.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter