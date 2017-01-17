Футболисты «Ростова» сыграют на втором сборе в Турции с «Локомотивом» из Пловдива

Второй тренировочный сбор «Ростова» пройдет в Турции с 24 января по 6 февраля. Ранее сообщалось, что в рамках турецкого сбора ростовчане встретятся с венской «Аустрией».

Помимо австрийской команды ростовчане сыграют с пятой командой текущего чемпионата Болгарии. Встреча состоится 3 февраля.

«Ростов» после 17-ти туров занимает с 25 очками седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России.