Футболисты «Ростова» сыграют на втором сборе в Турции с «Локомотивом» из Пловдива
МОСКВА, 17 янв —
Р-Спорт. Футболисты «Ростова» сыграют на втором сборе в Турции с «Локомотивом» из Пловдива, сообщается на официальном сайте болгарского клуба.
Второй тренировочный сбор «Ростова» пройдет в Турции с 24 января по 6 февраля. Ранее сообщалось, что в рамках турецкого сбора ростовчане встретятся с венской «Аустрией».
Помимо австрийской команды ростовчане сыграют с пятой командой текущего чемпионата Болгарии. Встреча состоится 3 февраля.
«Ростов» после 17-ти туров занимает с 25 очками седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России.
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