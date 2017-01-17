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17 января 2017, 11:52 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «Ростова» сыграют на втором сборе в Турции с «Локомотивом» из Пловдива

МОСКВА, 17 янв — Р-Спорт. Футболисты «Ростова» сыграют на втором сборе в Турции с «Локомотивом» из Пловдива, сообщается на официальном сайте болгарского клуба.

Второй тренировочный сбор «Ростова» пройдет в Турции с 24 января по 6 февраля. Ранее сообщалось, что в рамках турецкого сбора ростовчане встретятся с венской «Аустрией».

Помимо австрийской команды ростовчане сыграют с пятой командой текущего чемпионата Болгарии. Встреча состоится 3 февраля.

«Ростов» после 17-ти туров занимает с 25 очками седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

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