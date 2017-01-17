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17 января 2017, 11:47 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Луису Адриано предлагали в Китае € 8 млн в год

Нападающий Луис Адриано перешёл из «Милана» в «Спартак», несмотря на то что у бразильского футболиста было выгодное предложение из Китая.

«Зимой Адриано хотел приобрести китайский клуб, бразильцу предлагали зарплату € 8 млн евро в год. Но полгода назад китайцы из другой команды обманули Адриано: предложили одну сумму, а когда футболист приехал в Поднебесную, — увидел в контракте другую. Подписывать контракт он, разумеется, не стал и теперь предвзято относится к предложениям из Азии.

В “Спартаке” Луис Адриано будет зарабатывать € 3 млн в год плюс бонусы. Столько же сейчас получает Квинси Промес. Главный тренер “Спартака” Массимо Каррера следит за тем, чтобы новичкам не предлагали завышенные контракты. Это необходимо, чтобы внутри команды сохранялась позитивная атмосфера», — сообщили в программе «Все на матч».

Отметим, что СМИ называют разные данные по зарплате Луиса Адриано. На прошлой неделе авторитетное итальянское издание Gazzetta dello Sport сообщило, что зарплата футболиста в «Спартаке» составит € 4,5 млн за сезон.

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Луис Адриано стал 24-м бразильским футболистом, перешедшим в московский «Спартак»

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Нападающий Луис Адриано стал 24-м бразильским футболистом, подписавшим контракт с московским «Спартаком». 29-летний форвард официально стал игроком красно-белых в понедельник, он перешел в «Спартак» из итальянского «Милана», а ранее на протяжении восьми лет выступал за донецкий «Шахтер» — он является лучшим бомбардиром в истории этого клуба (128 голов).
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