Луису Адриано предлагали в Китае € 8 млн в год

«Зимой Адриано хотел приобрести китайский клуб, бразильцу предлагали зарплату € 8 млн евро в год. Но полгода назад китайцы из другой команды обманули Адриано: предложили одну сумму, а когда футболист приехал в Поднебесную, — увидел в контракте другую. Подписывать контракт он, разумеется, не стал и теперь предвзято относится к предложениям из Азии.



В “Спартаке” Луис Адриано будет зарабатывать € 3 млн в год плюс бонусы. Столько же сейчас получает Квинси Промес. Главный тренер “Спартака” Массимо Каррера следит за тем, чтобы новичкам не предлагали завышенные контракты. Это необходимо, чтобы внутри команды сохранялась позитивная атмосфера», — сообщили в программе «Все на матч».



Отметим, что СМИ называют разные данные по зарплате Луиса Адриано. На прошлой неделе авторитетное итальянское издание Gazzetta dello Sport сообщило, что зарплата футболиста в «Спартаке» составит € 4,5 млн за сезон.