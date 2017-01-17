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17 января 2017, 11:17 | Футбол: Премьер-лига | Pro Город Самара

Французский «Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА из-за суммы трансфера Молло в «Зенит»

По условиям контракта самарский клуб должен был выплатить «Сент-Этьену» половину средств от последующей продажи футболиста.

Французский футбольный клуб «Сент-Этьен» намерен обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) для расследования деталей трансфера полузащитника Йоана Молло из самарских «Крыльев Советов» в питерский «Зенит», пишет ТАСС.

Напомним, 10 января французский полузащитник перешел в «Зенит». По условиям контракта самарский клуб должен был выплатить «Сент-Этьену» половину средств от последующей продажи футболиста. Так, французы получили 250 тысяч евро, то есть сумма сделки между «Крыльями» и «Зенитом» должна была составить 500 тысяч евро.

Недавно появилась информация, что петербургский клуб заплатил за Молло более 2,5 миллионов евро. В связи с этим руководство «Сент-Этьена» намерено обратиться в ФИФА для выяснения всех обстоятельств.
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