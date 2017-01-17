СМИ: Футболист «Заглембе» Ях отказался от перехода в «Ростов»
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Защитник польского футбольного клуба «Заглембе» Ярослав Ях отказался от перехода в российский «Ростов». Об этом сообщает портал Polsatsport.
Издание отмечает, что «Ростов» сделал предложение «Заглембе» по Яху в размере €2 млн. Клубам удалось достичь договоренности о переходе, однако сам 22-летний поляк отказался от продолжения карьеры в чемпионате России.
Ях является воспитанником «Заглембе», за основную команду клуба он выступает с 2014 года. В текущем сезоне он провел за команду 21 матч и отметился одним голом и одной результативной передачей.
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