СМИ: Футболист «Заглембе» Ях отказался от перехода в «Ростов»

Издание отмечает, что «Ростов» сделал предложение «Заглембе» по Яху в размере €2 млн. Клубам удалось достичь договоренности о переходе, однако сам 22-летний поляк отказался от продолжения карьеры в чемпионате России.

Ях является воспитанником «Заглембе», за основную команду клуба он выступает с 2014 года. В текущем сезоне он провел за команду 21 матч и отметился одним голом и одной результативной передачей.