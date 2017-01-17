Болельщики: Кокорин поедет в Китай не с Дзюбой, а с Мамаевым

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«СПАРТАК» ОБЪЯВИЛ О ТРАНСФЕРАХ ЛУИЗА АДРИАНУ И САМЕДОВА.

Как и предполагал «СЭ», «Спартак» и «Локомотив» заключили трансферный контракт о переходе к красно-белым полузащитника сборной России Александра Самедова. Нападающий Луиз Адриану также стал игроком «Спартака», информирует официальный сайт красно-белых.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Луиз Адриану будет играть под 12-м номером. А кто самый великий 12-й в истории <a href="https://twitter.com/fcsm_official">@fcsm_official</a> ?Ваши мнения? <a href="https://t.co/gyWPsmA8MD">https://t.co/gyWPsmA8MD</a></p>— Вячеслав Короткин (@Korotkin72) <a href="https://twitter.com/Korotkin72/status/821101801286025217">16 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Спартак" объявил о трансфере Самедова <a href="https://t.co/GvLlasA7EH">https://t.co/GvLlasA7EH</a></p>— Вячеслав Короткин (@Korotkin72) <a href="https://twitter.com/Korotkin72/status/820937623682293762">16 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Marzin. Очень скоро услышим откровения Самедова о плохом микроклимате в «Локомотиве» и неадекватности Семина. «Динамо» и Силкин это уже проходили.

Кириллиус Спартакиус. Самедов — верим!!! Самедим! Самерим!

Leonid Spartanskiy. вот по какому-то капризу К нам переехала Луиза. Надеяться я все же стану, Что это будет Адриану!

АРТЕМ ДЗЮБА: «ПРИНЯЛ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛОЕ РЕШЕНИЕ, НО ОТ ТАКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ. УЕЗЖАЮ В КИТАЙ».

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над китайским «Чанчунем» (5:2) в товарищеском матче на сборах в ОАЭ пошутил, что тоже решил продолжить карьеру в Китае. Помимо этого, форвард выразил надежду, что вместе с ним в азиатскую страну отправится его партнер по команде Александр Кокорин.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Дзюба рассказал, почему называет Кокорина "Мозолью" <a href="https://t.co/tR621iPhCm">https://t.co/tR621iPhCm</a> Узнаете, прочитав))))</p>— Вячеслав Короткин (@Korotkin72) <a href="https://twitter.com/Korotkin72/status/821065062592946176">16 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">В "Зените" "посоветовали" Дзюбе уезжать в Китай<a href="https://t.co/D3yhotR6Hz">https://t.co/D3yhotR6Hz</a> <a href="https://t.co/XgEQxFEc3F">pic.twitter.com/XgEQxFEc3F</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/821067060264374273">16 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Riper. Не, с юмором у него всё в порядке. Многие поверили.

27Hoax. А Кокорин с тобой в Китай не один поедет, он с Мамаевым поедет!

Фан. А я сначала поверил) Что ж в каждой шутке….

«СЕНТ-ЭТЬЕН» МОЖЕТ ПОЖАЛОВАТЬСЯ В ФИФА ПО ПОВОДУ СУММЫ ТРАНСФЕРА МОЛЛО В «ЗЕНИТ».

«Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА по поводу ситуации с трансфером полузащитника Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит», сообщает butfootballclub.fr. «Сент-Этьен» по контракту должен был получить 50 процентов от суммы трансфера. Молло по оценкам французских СМИ стоил в районе 2,5 — 3 миллионов евро, а по информации клуба хавбек обошелся «Зениту» в 3,2 миллиона. Таким образом, «Сент-Этьену» причиталось 1,6 миллиона, однако он получил лишь 250 тысяч евро, поскольку официально сделка была оценена в 500 тысяч.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">На "Зенит" готовят жалобу в ФИФА. И все из-за трансфера Молло<a href="https://t.co/wJPdhs7DqH">https://t.co/wJPdhs7DqH</a> <a href="https://t.co/BDJL4u5796">pic.twitter.com/BDJL4u5796</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/821065541322412032">16 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Верю в Крылья. Ваня, давай ка ты назад в родные Крылья….

Анти жив. Дык, чо они хотели. Вон игрока сборной России взяли совсем за рубли.

Shpasic. Самедов — верим!!!) пусть ещё в Спортлото напишут!)))))).

Vlаdimir. Французов «кинули»!