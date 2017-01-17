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17 января 2017, 8:48 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Болельщики: Кокорин поедет в Китай не с Дзюбой, а с Мамаевым

Шутка Артема Дзюбы по поводу отъезда в Китай и новички «Спартака» — самые обсуждаемые темы минувшего понедельника.

Шутка <span class=error>Дзюбы</span> по поводу отъезда в Китай и новички Спартака — самые обсуждаемые темы понедельника. Увеличить
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«СПАРТАК» ОБЪЯВИЛ О ТРАНСФЕРАХ ЛУИЗА АДРИАНУ И САМЕДОВА.

Как и предполагал «СЭ», «Спартак» и «Локомотив» заключили трансферный контракт о переходе к красно-белым полузащитника сборной России Александра Самедова. Нападающий Луиз Адриану также стал игроком «Спартака», информирует официальный сайт красно-белых.

Marzin. Очень скоро услышим откровения Самедова о плохом микроклимате в «Локомотиве» и неадекватности Семина. «Динамо» и Силкин это уже проходили.

Кириллиус Спартакиус. Самедов — верим!!! Самедим! Самерим!

Leonid Spartanskiy. вот по какому-то капризу К нам переехала Луиза. Надеяться я все же стану, Что это будет Адриану!

АРТЕМ ДЗЮБА: «ПРИНЯЛ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛОЕ РЕШЕНИЕ, НО ОТ ТАКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ. УЕЗЖАЮ В КИТАЙ».

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над китайским «Чанчунем» (5:2) в товарищеском матче на сборах в ОАЭ пошутил, что тоже решил продолжить карьеру в Китае. Помимо этого, форвард выразил надежду, что вместе с ним в азиатскую страну отправится его партнер по команде Александр Кокорин.

Riper. Не, с юмором у него всё в порядке. Многие поверили.

27Hoax. А Кокорин с тобой в Китай не один поедет, он с Мамаевым поедет!

Фан. А я сначала поверил) Что ж в каждой шутке….

«СЕНТ-ЭТЬЕН» МОЖЕТ ПОЖАЛОВАТЬСЯ В ФИФА ПО ПОВОДУ СУММЫ ТРАНСФЕРА МОЛЛО В «ЗЕНИТ».

«Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА по поводу ситуации с трансфером полузащитника Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит», сообщает butfootballclub.fr. «Сент-Этьен» по контракту должен был получить 50 процентов от суммы трансфера. Молло по оценкам французских СМИ стоил в районе 2,5 — 3 миллионов евро, а по информации клуба хавбек обошелся «Зениту» в 3,2 миллиона. Таким образом, «Сент-Этьену» причиталось 1,6 миллиона, однако он получил лишь 250 тысяч евро, поскольку официально сделка была оценена в 500 тысяч.

Верю в Крылья. Ваня, давай ка ты назад в родные Крылья….

Анти жив. Дык, чо они хотели. Вон игрока сборной России взяли совсем за рубли.

Shpasic. Самедов — верим!!!) пусть ещё в Спортлото напишут!)))))).

Vlаdimir. Французов «кинули»!

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