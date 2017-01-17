Болельщики: Кокорин поедет в Китай не с Дзюбой, а с Мамаевым
Шутка Артема Дзюбы по поводу отъезда в Китай и новички «Спартака» — самые обсуждаемые темы минувшего понедельника.
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Видимо, что-то случилось...
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«СПАРТАК» ОБЪЯВИЛ О ТРАНСФЕРАХ ЛУИЗА АДРИАНУ И САМЕДОВА.
Как и предполагал «СЭ», «Спартак» и «Локомотив» заключили трансферный контракт о переходе к
Marzin. Очень скоро услышим откровения Самедова о плохом микроклимате в «Локомотиве» и неадекватности Семина. «Динамо» и Силкин это уже проходили.
Кириллиус Спартакиус. Самедов — верим!!! Самедим! Самерим!
Leonid Spartanskiy. вот по
АРТЕМ ДЗЮБА: «ПРИНЯЛ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛОЕ РЕШЕНИЕ, НО ОТ ТАКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ. УЕЗЖАЮ В КИТАЙ».
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над китайским «Чанчунем» (5:2) в товарищеском матче на сборах в ОАЭ пошутил, что тоже решил продолжить карьеру в Китае. Помимо этого, форвард выразил надежду, что вместе с ним в азиатскую страну отправится его партнер по команде Александр Кокорин.
Riper. Не, с юмором у него всё в порядке. Многие поверили.
27Hoax. А Кокорин с тобой в Китай не один поедет, он с Мамаевым поедет!
Фан. А я сначала поверил) Что ж в каждой шутке….
«СЕНТ-ЭТЬЕН» МОЖЕТ ПОЖАЛОВАТЬСЯ В ФИФА ПО ПОВОДУ СУММЫ ТРАНСФЕРА МОЛЛО В «ЗЕНИТ».
«Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА по поводу ситуации с трансфером полузащитника Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит», сообщает butfootballclub.fr. «Сент-Этьен» по контракту должен был получить 50 процентов от суммы трансфера. Молло по оценкам французских СМИ стоил в районе 2,5 — 3 миллионов евро, а по информации клуба хавбек обошелся «Зениту» в 3,2 миллиона. Таким образом, «Сент-Этьену» причиталось 1,6 миллиона, однако он получил лишь 250 тысяч евро, поскольку официально сделка была оценена в 500 тысяч.
Верю в Крылья. Ваня, давай ка ты назад в родные Крылья….
Анти жив. Дык, чо они хотели. Вон игрока сборной России взяли совсем за рубли.
Shpasic. Самедов — верим!!!) пусть ещё в Спортлото напишут!)))))).
Vlаdimir. Французов «кинули»!
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