Дмитрий Тарасов: В шоу-бизнесе меня не существует

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

НЕЛЬЗЯ СУДИТЬ О ЛЮДЯХ ТОЛЬКО ПО ФОТОГРАФИЯМ

— Какой была ваша первая мысль, когда в матче за сборную России против Турции вы поняли, что снова порвали «кресты»?

— Воспринял достаточно спокойно — точно спокойнее, чем в первый раз. Хорошо помню, как это было. Начало сентября, встреча с турками, второй тайм. Игра шла, как обычно, ничто не предвещало беды, но в какой-то момент услышал характерный щелчок. Все сразу понял. И снимок подтвердил: повторный разрыв.

— То же самое колено, что и в первый раз?

— Да, оно.

— Вспоминаю трансляцию, на замену вы уходили абсолютно спокойно — даже не хромали. Мне всегда казалось, что такие травмы вызывают куда более сильные эмоции. Вспомнить хотя бы Акинфеева.

— Не бывает так, чтобы все в карьере шло гладко. Я принял этот удар. Поставил цель быстро вернуться. Да, с одной стороны, любой рецидив это очень неприятно, но с другой — на моей стороне опыт, уже знал, как и что делать. Сами знаете, у меня хватало серьезных травм. Вспоминать их не очень люблю, но это часть жизни, часть профессии. И даже отрицательный опыт должен идти на пользу. Судьба посылает испытания не просто так. Зачем-то это нужно, вероятно, должен был еще раз пройти этот путь.

— А у вас есть какое-то другое, более приземленное объяснение?

— Уверен, ничего общего с моим отношением к тренировкам или работой врачей эта травма не имеет. Так бывает — человек рвется на ровном месте. Не я первый, не я последний.

— Как провели месяцы восстановления?

— В первый раз пришлось тяжелее. Не знал, как восстанавливаться, какие будут ощущения. Сейчас я уже на опыте, пусть и на печальном. Восстановление в целом отличалось. Сделал операцию в Риме, там же, в Италии, остался на реабилитацию. Месяц жил, находился под присмотром. Очень доволен клиникой и профессором, все прошло супер. Имелся четкий понедельный план, знал, как и что делать, на каком этапе нахожусь.

— Два года назад вы говорили мне, что этап восстановления — самый тоскливый в жизни спортсмена. Но, судя по фото в социальных сетях, старались не тосковать.

— Никогда никому не покажу свою слабость. То, что творится в душе, должно там и оставаться. Если улыбаюсь и выкладываю позитивные снимки, это еще ничего не значит. Нельзя судить о людях только по фотографиям.

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_various"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_various"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.42391304347826% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BKEAvgQjoto/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Что же есть твой футбол? - Так сразу и не сказать... - Попробуй) - Ну, это когда..ну..в общем...Когда ты без труда отличишь звук удара по мячу, запах новых бутс, свежесть травы. Когда без этого ты не можешь спокойно заснуть. - Пфф, и все? Глупости.. - Ну блин... Еще когда ты можешь встать с утра на пробежку на часах 6:30, а за окном -20, когда ты не за компом, а вечно на тренировке, когда просыпаешься не в постели, а с мамой в машине около стадиона, когда в каждом игроке видишь соперника, и стараешься стать лучше, быстрее, сильнее, когда перед игрой тебе плевать на всё. Ты просто слушаешь музыку и ждешь... - Ахаааа...все равно глупо. Детское хобби! - ХОББИ?!? НУ нет... Сломанные кости, постоянные растяжения, боль, слезы, выбитые суставы, уничтоженные колени, сотрясения, сколотые зубы, ссоры с родными. Иногда все говорят тебе, "хватит, всё кончено,ты сломан, травмы и страх сломают тебя до конца, уходи"...Даже родители уже не верят в тебя.. - И..Что потом? -А потом ты ложишься,закрываешь глаза,включаешь музыку,и засыпаешь. А на утро встаешь, надеваешь спортивный костюм и выходишь на улицу, потом приходишь, звонишь друзьям, узнаешь во сколько тренировка, и всё опять...сначала. - Во имя чего всё это? - Просто...Хочется снова встать на газон, почувствовать соленый вкус крови на губах, вскинуть руки после забитого мяча...Просто хочется когда-нибудь сказать всем, кто в тебя не верил, и смеялся над тобой, что все было не зря. Запомни, мы не играем в футбол, мы живем им. #футболмояжинь#всебудетхорошо#моилюдисомной</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by tarasov23 (@tarasov23) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-09-07T17:13:38+00:00">Sep 7, 2016 at 10:13am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПЕРЕСТАЛ ХОДИТЬ НА СТАДИОН

— Ваше повреждение совпало с новым для «Локомотива» периодом. Получается, изменения, связанные с возвращением Юрия Семина, прошли в стороне от вас?

— Почему же, успел сыграть с «Краснодаром», участвовал в тренировках. Да и вообще Семин для меня не новый тренер. Именно он в конце 2009 года пригласил в «Локомотив», тем самым фактически начал новый важный этап в моей жизни. За одно это очень ему благодарен, уважаю этого специалиста. Хорошо знаю его требования, никогда с ним не возникало никаких конфликтов и недопонимания. Надеюсь, и не возникнет.

— Связь во время лечения поддерживали?

— Я не сторонник навязываться и постоянно о себе напоминать. Все разговоры в профессиональной среде должны быть по делу. С Семиным поговорили в Москве сразу после того, как случился разрыв. Поняли, что не избежать операции. Он произнес те слова, которые футболисту нужно в такой момент услышать. И я с правильным настроем отправился лечиться. Конечно, обо мне не забывали, и это приятно. Из сборной тоже звонили, интересовались, как дела. Это все здорово помогает.

— Футбол продолжали смотреть?

— А как же. Это моя жизнь. Если по телевизору идет матч, уже не могу переключить канал. И себя отключить от футбола тоже не могу — даже если травма не позволяет выходить на поле.

— Да, вас видели и на играх «Локо». Правда, в последнее время реже.

— Могу рассказать почему.

— Давайте.

— У команды был сложный период, череда неудачных встреч. Я как раз вернулся из Италии и стал активно ходить на стадион. На табло то ничья, то поражение. Ну вот и решил на удачу пропустить следующий матч. Вдруг поможет. И действительно — стоило не пойти, как ребята победили. Больше до возвращения в строй решил на трибунах не появляться! Не знаю почему — ведь не суеверный, верю в Бога, а верующим людям такие вещи не очень правильно делать. Но все-таки футбол — особая история. У каждого есть какие-то свои фишки и ритуалы.

— Почему, на ваш взгляд, «Локомотиву» с таким трудом дается этот сезон?

— Каждый год задаем такие вопросы. Ответа нет. Точнее, он есть и звучит так: надо больше работать. Каждому игроку. Все, точка. А копаться — тот ушел, этот пришел, тренер не тот… Это все ерунда. Нужно, повторю, больше работать. Любому из нас.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.333333333333332% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BLyl4NLAV05/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">43 дня после операции ?#тренировка#стадионлокомотив#работа</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A video posted by tarasov23 (@tarasov23) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-10-20T15:54:36+00:00">Oct 20, 2016 at 8:54am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«СПАРТАК» ЗАСЛУЖЕННО ИДЕТ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

— Если все было бы так просто, наверное, Самедов не ушел бы в «Спартак» и этот трансфер не вызвал бы столько разговоров.

— Любой переход — потенциальный или состоявшийся — будет обсуждаться. Болельщикам это интересно, их можно понять. Они хотят найти ответ, что происходит в команде, почему кто-то становится лишним. Но не могу давать оценок. Трансферы — часть футбола. Может, это произошло по инициативе игрока, может, было недопонимание. Не хочу лезть на чужую территорию, это дела Саши и клуба. Могу лишь пожелать удачи в новой команде.

— Вы к «Локо» приросли или допускаете, что в какой-то момент можете оказаться где-то еще?

— Жизнь непредсказуема, если скажу, что закончу здесь карьеру, рискую обмануть и себя, и болельщиков. Все меняется очень быстро, я, например, могу оказаться ненужным клубу. Но в «Локомотиве» давно, считаю его для себя родным. И если все будет хорошо, то готов выступать здесь как можно дольше.

— Кто в РФПЛ сейчас ближе всего к золоту?

— Погодите, есть вторая часть сезона. После перерыва все может кардинально поменяться. У нас непредсказуемый чемпионат.

— «Спартак» настроен решительно — впервые за много лет.

— Он прибавил, это несомненно. Явно поменялась обстановка. И что хорошо для «Спартака», там все нормально с коллективом — это чувствуется. Даже в неудачных играх команде везет, а это о многом говорит. Сейчас спартаковцы заслуженно идут на первом месте. Но опять же — впереди весна.

— Удивлены, что из российского футбола ушел Леонид Слуцкий?— Он знает, что делает. И знает, чего хочет. Что бы ни сделал дальше, буду рад за него, если получится. В том числе — и за границей. Считаю себя патриотом. Если русские люди оказываются в зарубежных клубах и чемпионатах и выступают успешно, это только прославляет нашу страну.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.48665955176094% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BO21ozJgc11/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">24 часа на связи!!! Выздоравливай @rasul___mirzaev</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by tarasov23 (@tarasov23) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-04T21:03:27+00:00">Jan 4, 2017 at 1:03pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

МИРЗАЕВ — РЕАЛЬНО ТИГР

— Когда в последний раз виделись с вашим другом Мирзаевым?

— Как раз перед отъездом на сборы навестил его. Все хорошо, идет на поправку. Железный человек. Ему на самом деле очень повезло в жизни. Что пережил и как быстро пошел на поправку — реально тигр. Надеюсь, что скоро восстановится и снова будет тренироваться. Это для него очень важно.

— Как узнали о произошедшем?

— В тот же день. Было утро 31 декабря, еще хотел выспаться, чтобы встретить Новый год, но меня разбудил телефон. Открываю глаза, куча пропущенных вызовов. Пока пытаюсь понять, в чем дело, раздается еще один звонок. Поднимаю трубку и слышу: «В Расула стреляли». Я в шоке, не понимаю даже, жив ли, переспрашиваю. Когда сказали, что в больнице, немного отлегло. Умылся, собрался и сразу к нему поехал.

— 14 выстрелов за то, что вступился за знакомого, — как такое вообще возможно?

— Не хочу это комментировать. Пусть занимаются соответствующие органы. Полиция ведет расследование, думаю, скоро все прояснится. Для меня сейчас главное то, что мой друг здоров и его жизни ничто не угрожает.

— О чем подумали в новогоднюю ночь?

— Знаете, я обычно не верю в эти разговоры о високосном годе и прочем, но что-то в этом есть. Так получилось, что для меня 2016 год оказался скорее неудачным. Да, хорошее тоже случалось, и благодарен за это, но негативных моментов все же оказалось многовато. 1 января действительно как будто открыл для себя новую чистую страницу. Оставил все плохое за спиной. При этом 2016-й многому научил.

— Например?

— Научил разбираться в людях. Научил понимать, кто твой друг. Научил делать правильные выводы из тяжелых ситуаций. Научил не злиться и не обижаться, даже если для этого есть поводы. Что бы ни случилось, нужно перешагивать, идти дальше. Никому не желаю зла. Всем — только мира и добра.

— Прямо скажем, христианский подход.

— Пусть судят другие.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPIyLjag9Ba/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Работаем по полной @fc_lokomotiv #сборы#работа#локомотивмосква</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A video posted by tarasov23 (@tarasov23) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-11T20:19:34+00:00">Jan 11, 2017 at 12:19pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЕСЛИ БЫ ВСЕ ЭТО ЧИТАЛ, ТО УЖЕ В ПСИХУШКЕ ЛЕЖАЛ БЫ

— В интернете уже больше месяца обсуждают личную жизнь Тарасова. Удивительно, но если вбить в поисковик ваше имя, то вываливается куча статей с различных неспортивных ресурсов.

— Ничего удивительного. Я был женат на известном человеке. Ольга — популярная девушка с большим кругом общения, так что такой интерес к нашему расставанию легко объясним. Никто не знает, как на самом деле я к этому отношусь, пусть это останется при мне.

— Вы читаете эти статьи?

— Нет. Если все это читал бы и тем более как-то реагировал, то, наверное, уже лежал бы в психушке, а не в футбол играл.

— Репортеры из женских журналов не докучают?

— Всякое бывало — на первых порах даже следили за мной. Смешно. Но я сейчас совершенно спокоен. Время уносит все.

— Поклонники вашей бывшей супруги, судя по комментариям в инстаграме, довольно воинственные люди.

— Их право. Я научился сам и учу своих близких людей правильно реагировать на все это. Нет времени на тех, кто пишет гадости. Давно ничего этого не читаю. Не хочу отвечать и что-то кому-то доказывать. И вообще сколько людей меня ненавидит, столько и любит. Никому в жизни ничего плохого не делал. Буду спокойно идти дальше.

— Футболист Тарасов и Тарасов в шоу-бизнесе это совсем разные люди?

— Есть человек Тарасов и футболист Тарасов. А Тарасова в шоу-бизнесе не существует.

— Что ждете от весны-2017?

— Сложно что-то загадывать. Цели есть, я их перед собой поставил. Постараюсь достигнуть.

— Долгий ли путь надо проделать «Локомотиву», чтобы вернуться в лидеры?