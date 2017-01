Дмитрий Тарасов: В шоу-бизнесе меня не существует

Что же есть твой футбол? - Так сразу и не сказать... - Попробуй) - Ну, это когда..ну..в общем...Когда ты без труда отличишь звук удара по мячу, запах новых бутс, свежесть травы. Когда без этого ты не можешь спокойно заснуть. - Пфф, и все? Глупости.. - Ну блин... Еще когда ты можешь встать с утра на пробежку на часах 6:30, а за окном -20, когда ты не за компом, а вечно на тренировке, когда просыпаешься не в постели, а с мамой в машине около стадиона, когда в каждом игроке видишь соперника, и стараешься стать лучше, быстрее, сильнее, когда перед игрой тебе плевать на всё. Ты просто слушаешь музыку и ждешь... - Ахаааа...все равно глупо. Детское хобби! - ХОББИ?!? НУ нет... Сломанные кости, постоянные растяжения, боль, слезы, выбитые суставы, уничтоженные колени, сотрясения, сколотые зубы, ссоры с родными. Иногда все говорят тебе, "хватит, всё кончено,ты сломан, травмы и страх сломают тебя до конца, уходи"...Даже родители уже не верят в тебя.. - И..Что потом? -А потом ты ложишься,закрываешь глаза,включаешь музыку,и засыпаешь. А на утро встаешь, надеваешь спортивный костюм и выходишь на улицу, потом приходишь, звонишь друзьям, узнаешь во сколько тренировка, и всё опять...сначала. - Во имя чего всё это? - Просто...Хочется снова встать на газон, почувствовать соленый вкус крови на губах, вскинуть руки после забитого мяча...Просто хочется когда-нибудь сказать всем, кто в тебя не верил, и смеялся над тобой, что все было не зря. Запомни, мы не играем в футбол, мы живем им. #футболмояжинь#всебудетхорошо#моилюдисомной

A photo posted by tarasov23 (@tarasov23) on Sep 7, 2016 at 10:13am PDT