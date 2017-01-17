Дмитрий Тарасов: В шоу-бизнесе меня не существует
2016-й стал для полузащитника «Локомотива» годом испытаний. Развод, который бурно обсуждался в интернете, нападение на друга — известного бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева, тяжелая травма крестообразных связок. Каждый из эпизодов дался Тарасову непросто, но в интервью «СЭ» он спокойно говорит на болезненные темы.
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НЕЛЬЗЯ СУДИТЬ О ЛЮДЯХ ТОЛЬКО ПО ФОТОГРАФИЯМ
— Какой была ваша первая мысль, когда в матче за сборную России против Турции вы поняли, что снова порвали «кресты»?
— Воспринял достаточно спокойно — точно спокойнее, чем в первый раз. Хорошо помню, как это было. Начало сентября, встреча с турками, второй тайм. Игра шла, как обычно, ничто не предвещало беды, но в
— То же самое колено, что и в первый раз?
— Да, оно.
— Вспоминаю трансляцию, на замену вы уходили абсолютно спокойно — даже не хромали. Мне всегда казалось, что такие травмы вызывают куда более сильные эмоции. Вспомнить хотя бы Акинфеева.
— Не бывает так, чтобы все в карьере шло гладко. Я принял этот удар. Поставил цель быстро вернуться. Да, с одной стороны, любой рецидив это очень неприятно, но с другой — на моей стороне опыт, уже знал, как и что делать. Сами знаете, у меня хватало серьезных травм. Вспоминать их не очень люблю, но это часть жизни, часть профессии. И даже отрицательный опыт должен идти на пользу. Судьба посылает испытания не просто так.
— А у вас есть
— Уверен, ничего общего с моим отношением к тренировкам или работой врачей эта травма не имеет. Так бывает — человек рвется на ровном месте. Не я первый, не я последний.
— Как провели месяцы восстановления?
— В первый раз пришлось тяжелее. Не знал, как восстанавливаться, какие будут ощущения. Сейчас я уже на опыте, пусть и на печальном. Восстановление в целом отличалось. Сделал операцию в Риме, там же, в Италии, остался на реабилитацию. Месяц жил, находился под присмотром. Очень доволен клиникой и профессором, все прошло супер. Имелся четкий понедельный план, знал, как и что делать, на каком этапе нахожусь.
— Два года назад вы говорили мне, что этап восстановления — самый тоскливый в жизни спортсмена. Но, судя по фото в социальных сетях, старались не тосковать.
— Никогда никому не покажу свою слабость. То, что творится в душе, должно там и оставаться. Если улыбаюсь и выкладываю позитивные снимки, это еще ничего не значит. Нельзя судить о людях только по фотографиям.
ПЕРЕСТАЛ ХОДИТЬ НА СТАДИОН
— Ваше повреждение совпало с новым для «Локомотива» периодом. Получается, изменения, связанные с возвращением Юрия Семина, прошли в стороне от вас?
— Почему же, успел сыграть с «Краснодаром», участвовал в тренировках. Да и вообще Семин для меня не новый тренер. Именно он в конце 2009 года пригласил в «Локомотив», тем самым фактически начал новый важный этап в моей жизни. За одно это очень ему благодарен, уважаю этого специалиста. Хорошо знаю его требования, никогда с ним не возникало никаких конфликтов и недопонимания. Надеюсь, и не возникнет.
— Связь во время лечения поддерживали?
— Я не сторонник навязываться и постоянно о себе напоминать. Все разговоры в профессиональной среде должны быть по делу. С Семиным поговорили в Москве сразу после того, как случился разрыв. Поняли, что не избежать операции. Он произнес те слова, которые футболисту нужно в такой момент услышать. И я с правильным настроем отправился лечиться. Конечно, обо мне не забывали, и это приятно. Из сборной тоже звонили, интересовались, как дела. Это все здорово помогает.
— Футбол продолжали смотреть?
— А как же. Это моя жизнь. Если по телевизору идет матч, уже не могу переключить канал. И себя отключить от футбола тоже не могу — даже если травма не позволяет выходить на поле.
— Да, вас видели и на играх «Локо». Правда, в последнее время реже.
— Могу рассказать почему.
— Давайте.
— У команды был сложный период, череда неудачных встреч. Я как раз вернулся из Италии и стал активно ходить на стадион. На табло то ничья, то поражение. Ну вот и решил на удачу пропустить следующий матч. Вдруг поможет. И действительно — стоило не пойти, как ребята победили. Больше до возвращения в строй решил на трибунах не появляться! Не знаю почему — ведь не суеверный, верю в Бога, а верующим людям такие вещи не очень правильно делать. Но
— Почему, на ваш взгляд, «Локомотиву» с таким трудом дается этот сезон?
— Каждый год задаем такие вопросы. Ответа нет. Точнее, он есть и звучит так: надо больше работать. Каждому игроку. Все, точка. А копаться — тот ушел, этот пришел, тренер не тот… Это все ерунда. Нужно, повторю, больше работать. Любому из нас.
«СПАРТАК» ЗАСЛУЖЕННО ИДЕТ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
— Если все было бы так просто, наверное, Самедов не ушел бы в «Спартак» и этот трансфер не вызвал бы столько разговоров.
— Любой переход — потенциальный или состоявшийся — будет обсуждаться. Болельщикам это интересно, их можно понять. Они хотят найти ответ, что происходит в команде, почему
— Вы к «Локо» приросли или допускаете, что в
— Жизнь непредсказуема, если скажу, что закончу здесь карьеру, рискую обмануть и себя, и болельщиков. Все меняется очень быстро, я, например, могу оказаться ненужным клубу. Но в «Локомотиве» давно, считаю его для себя родным. И если все будет хорошо, то готов выступать здесь как можно дольше.
— Кто в РФПЛ сейчас ближе всего к золоту?
— Погодите, есть вторая часть сезона. После перерыва все может кардинально поменяться. У нас непредсказуемый чемпионат.
— «Спартак» настроен решительно — впервые за много лет.
— Он прибавил, это несомненно. Явно поменялась обстановка. И что хорошо для «Спартака», там все нормально с коллективом — это чувствуется. Даже в неудачных играх команде везет, а это о многом говорит. Сейчас спартаковцы заслуженно идут на первом месте. Но опять же — впереди весна.
— Удивлены, что из российского футбола ушел Леонид Слуцкий?— Он знает, что делает. И знает, чего хочет. Что бы ни сделал дальше, буду рад за него, если получится. В том числе — и за границей. Считаю себя патриотом. Если русские люди оказываются в зарубежных клубах и чемпионатах и выступают успешно, это только прославляет нашу страну.
МИРЗАЕВ — РЕАЛЬНО ТИГР
— Когда в последний раз виделись с вашим другом Мирзаевым?
— Как раз перед отъездом на сборы навестил его. Все хорошо, идет на поправку. Железный человек. Ему на самом деле очень повезло в жизни. Что пережил и как быстро пошел на поправку — реально тигр. Надеюсь, что скоро восстановится и снова будет тренироваться. Это для него очень важно.
— Как узнали о произошедшем?
— В тот же день. Было утро 31 декабря, еще хотел выспаться, чтобы встретить Новый год, но меня разбудил телефон. Открываю глаза, куча пропущенных вызовов. Пока пытаюсь понять, в чем дело, раздается еще один звонок. Поднимаю трубку и слышу: «В Расула стреляли». Я в шоке, не понимаю даже, жив ли, переспрашиваю. Когда сказали, что в больнице, немного отлегло. Умылся, собрался и сразу к нему поехал.
— 14 выстрелов за то, что вступился за знакомого, — как такое вообще возможно?
— Не хочу это комментировать. Пусть занимаются соответствующие органы. Полиция ведет расследование, думаю, скоро все прояснится. Для меня сейчас главное то, что мой друг здоров и его жизни ничто не угрожает.
— О чем подумали в новогоднюю ночь?
— Знаете, я обычно не верю в эти разговоры о високосном годе и прочем, но
— Например?
— Научил разбираться в людях. Научил понимать, кто твой друг. Научил делать правильные выводы из тяжелых ситуаций. Научил не злиться и не обижаться, даже если для этого есть поводы. Что бы ни случилось, нужно перешагивать, идти дальше. Никому не желаю зла. Всем — только мира и добра.
— Прямо скажем, христианский подход.
— Пусть судят другие.
ЕСЛИ БЫ ВСЕ ЭТО ЧИТАЛ, ТО УЖЕ В ПСИХУШКЕ ЛЕЖАЛ БЫ
— В интернете уже больше месяца обсуждают личную жизнь Тарасова. Удивительно, но если вбить в поисковик ваше имя, то вываливается куча статей с различных неспортивных ресурсов.
— Ничего удивительного. Я был женат на известном человеке. Ольга — популярная девушка с большим кругом общения, так что такой интерес к нашему расставанию легко объясним. Никто не знает, как на самом деле я к этому отношусь, пусть это останется при мне.
— Вы читаете эти статьи?
— Нет. Если все это читал бы и тем более
— Репортеры из женских журналов не докучают?
— Всякое бывало — на первых порах даже следили за мной. Смешно. Но я сейчас совершенно спокоен. Время уносит все.
— Поклонники вашей бывшей супруги, судя по комментариям в инстаграме, довольно воинственные люди.
— Их право. Я научился сам и учу своих близких людей правильно реагировать на все это. Нет времени на тех, кто пишет гадости. Давно ничего этого не читаю. Не хочу отвечать и
— Футболист Тарасов и Тарасов в
— Есть человек Тарасов и футболист Тарасов. А Тарасова в
— Что ждете от весны-2017?
— Сложно
— Долгий ли путь надо проделать «Локомотиву», чтобы вернуться в лидеры?
— Надеюсь, по итогам этого чемпионата попадем в еврокубки. Хочется там выступать. И следующий год, думаю, будет другим. Каждый сезон подхожу с такими мыслями, что сезон должен стать золотым. Пусть для
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